【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診者到訪　63歲患者發病後曾到油尖旺區5個地方

▲ 新增6間食肆曾有確診者到訪

本港新冠肺炎疫情未止，8月23日新增25宗新冠肺炎確診個案，19宗為本地感染病例。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有6間食肆曾有確診者到訪。

其中，一名63歲男患者（個案編號#4679）於8月23日確診，報稱8月20日發病，發病後曾到訪油尖旺區5個地方。該患者發病當日（20日）曾到訪佐敦百誠大廈大家樂，以及幸運大廈、旺角百寶利商業中心；

於8月21日到訪佐敦白加士街麥奀雲吞麵世家，8月22日則到訪尖沙咀港景匯商場，潛伏期無外遊記錄。

新增的6間食肆名單如下：

香港（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

中西區 新威大廈 大呷台灣 14/8/2020 #4402

東區安明閣大快活 21/8/2020 #4672

九龍：

油尖旺百誠大廈大家樂 20/8/2020 #4679

油尖旺白加士街麥奀雲吞麵世家 21/8/2020 #4679

新界：

屯門蝴蝶邨吉野家 17/8/2020 #4663

沙田娛樂城富臨漁港 19/8/2020 #4679

昨日（23日前）新增患者分布全港10區，其中元朗區新增個案最多，共5宗；其次為觀塘區，有3宗。新增確診大廈名單即睇【下一頁】

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責任編輯：黃泳欣