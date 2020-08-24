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【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】

娛樂 11:38 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

人稱「肥仔東」的何遠東最近留家抗疫勤做計動兼控制飲食，於2個月內減去了20磅。

「肥仔東」何遠東近日在家抗疫時勤做運動，何遠東於約2個月內成功減掉20磅，身型明顯比之前瘦了一截。為了積極過疫境，何遠東決心努力做運動，且小心控制飲食，以免「禍從口入」。

何遠東於社交平台貼出近照，展示減去20磅成果，效果令不少網民感驚訝！

【十八年後的終極告白】肥仔富向強嫂表白　楊卓娜首與何遠東合作：他很照顧對手

減去20磅的何遠東由肥東變成瘦東。（何遠東IG圖片）

東東寫道：

鍛鍊了兩個月 點都有少少成果
·
·
·
#Big東 #做運動需堅持
#同一件衫鬆動啲係有少少滿足感
#感謝鼓勵我的每個人

【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台　死慳死抵5年儲20萬成功上車

何遠東自宣傳TVB劇《殺手》開始減肥。（何遠東IG圖片）

東東疫情在家決心減肥

受到疫情影響，東東向傳媒表示，因有不少工作都需要改期，因而經常留家抗疫。為了充實過活，東東不欲只留家進食、打機及睡覺，決心要勤做運動，積極面對疫境。

東東向媒體表示：「起初只做30分鐘，直到現時可做近兩小時運動，漸漸變成了習慣。」他又謂：「我主要是踩健身單車，並會參考網上的短片去做運動，縱然很多動作也未必能做到，不過也會嘗試一下。」

何遠東表示忍口是減肥過程的一大難題。（何遠東IG圖片）

談到做運動的感受，他大讚感覺良好，並指爆汗後睡得很好，且會早睡早起，過得很健康。

除了運動外，東東同時努力控制飲食，並笑言自己是卡路里計算機，「每吃一種食物前都要先計算其卡路里，因為坊間有很多健康食品可供選擇，因而不太困難。」

他又認為減肥最困難的是不能再進食肥膩食物，表示不可再受誘惑，即使想吃亦要記住『少食多滋味』。

現時減了20磅的東東表示減肥計劃已進行了一半，他表示目標是減掉40磅，暫時仍需努力。

撰文 : TOPick柴犬出動

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