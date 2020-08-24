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【開心速遞】「翻版楊秀惠」馬溱禧性感造型演《愛回家》　警訊之花Heily捉「賈名媛」集郵

娛樂 09:55 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馬溱禧拍《愛‧回家之開心速遞》與「賈名媛」邱芷微合照。（取自馬溱禧facebook）

被稱「翻版楊秀惠」的「警訊之花」馬溱禧（Heily）現身TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》，好在個人社交網上載照片，從相中所見她的造型要露出事業線，十分性感，戴青綠色假髮的她並寫：「我係青頭仔」。

此外，馬溱禧向《愛‧回家之開心速遞》「賈名媛」邱芷微集郵，寫：「我仰慕咗賈名媛好耐㗎喇」。

馬溱禧在《愛‧回家之開心速遞》的造型性感。（取自馬溱禧facebook）

撰文 : TOPick柴犬出動

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