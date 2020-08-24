【開心速遞】《愛回家》第977至978集劇情預告　樹根龔燁拍檔打乒乓對決池富父子【有片】

▲ 《愛．回家之開心速遞》

《愛．回家之開心速遞》今晚（8月24日）劇情講根叔熊樹根（劉丹飾）與冤家池富（王俊棠飾）打乒乓波對決。而明天（8月25日）《愛．回家之開心速遞》到另一死對頭雷公（白彪飾）與大龍生龍敢威（羅樂林飾）鬥氣。

第977集（24/8）

《金剛門傳》加添了一位將武術混合乒乓球技中的角色，池富自恃懂得打乒乓球，全盤否決樹根的意見。

樹根找龔燁陪他苦練乒乓球，及後遇上池富父子，雙方進行比賽，樹根輸掉後相約兩星期後再次較量。

樹根為此特訓龔燁，讓龔燁苦不堪言。

若水不忍龔燁受罪，說謊讓他休息一天，可惜卻被樹根發現。

樹根後來另覓拍檔，大讚其球技，更對他寵愛有加，龔燁頓感不是味兒……

再戰當天，樹根的柏檔突然身體不適，未能出席參賽，此時龔燁趕至……

第978集（25/8）

天娥往地下拍賣市場出售私藏首飾，希望資助敢威東山再起，以博取其原諒，可惜敢威不肯接她的電話。

陳師奶、高小姐等人通知樹根，稱近來在大廈附近發現可疑人物，昌叔亦聲稱屢接神秘來電。

陳師奶及後在家遺失兩枚金幣，城安亦聽到垃圾房傳出怪聲，樹根遂帶人查看……天娥母女攜來套現所得的現金面見敢威，揚言讓他隨便處置這筆錢，終於求得他的原諒。

雷公的地雷集團舉行周年股東大會，敢威想到法子，向他報復……