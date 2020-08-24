【愛心飯盒】晨早6時半為老公煮愛心午餐帶飯　好老婆煮多份給單身寡佬同事

▲ 一名好老婆晨早6時半起身煮飯給老公上班帶飯，同時多煮一份給老公的同事。

疫情下減少外出用餐，更多打工仔上班帶飯或叫外賣。一名好老婆晨早6時半起身煮飯給老公上班帶飯，同時多煮一份給老公的同事，表示對方是老公的好朋友，加上未婚單身寡佬，煮飯時也預留一份給這位同事。網民大讚她是好太太之餘又有愛心。

該名人妻上周四（20日）於facebook群組「今晚煮乜好」發帖，寫道︰

依家每朝早6:30起身煮飯，整兩個飯盒，給老公帶返工，另外一個給老公同事。

她在留言回覆網民時，透露這位同事是老公的好朋友，未婚且獨居，因此︰

咁就冇人煮飯，依家出去食周圍都冇位，又危險，咁就整多個飯盒畀佢啦。

相識十多年同事成好友

她表示老公任職工程界，全公司基本上都是男同事，而老公與這位同事相識十多年已成為好朋友，對方亦經常來她家食飯。她笑指沒有收同事伙食費，即使老公帶著兩個飯壺上班頗重，但他為了同事也沒有怨言。

至於餸菜方面，她晚飯會多煮少少肉留下來，朝早起身才煲飯及炒新鮮菜，因為用飯壺不用微波爐，只為「飯好食啲」。她分享曾煮鹹魚肉餅給老公帶飯，不過老公打開飯盒蓋時，表示「好大陣味」，她之後便沒再整。

網民︰好有愛嘅夫妻

網民紛紛指人妻是「好老婆」、「好有愛」，又表示老公不介意帶多一個飯盒給同事，夫妻都是大好人。有網民欣賞她為老公食得更好，早上煮新鮮又健康的愛心餐。

對於她為老公同事煮多份午餐，有網民認為「人哋肯食都算欣賞自己廚藝」，又留言讚賞她的愛心︰

呢個阿嫂真係冇得頂！

呢個時候就係發揮我哋香港人嘅獅子山下精神。

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責任編輯︰駱秀玲