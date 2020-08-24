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【新冠肺炎】研究發現新冠肺炎病毒可殘留凍肉表面 3周後仍能令人感染

食用安全 10:50 2020/08/24

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研究發現新冠肺炎病毒可殘留凍肉表面 ，3周後仍能令人感染。

新冠肺炎疫情持續，新加坡與愛爾蘭一隊研究團隊發現，新冠病毒在急凍食物表面可殘留至少3周，包括三文魚、雞肉及豬肉，市民處理食物及防疫要留心。

綜合外媒報道，新加坡與愛爾蘭的研究團隊，將購自新加坡的三文魚、雞肉、豬肉切塊，以冰鮮狀態加入新冠病毒樣本後，再模擬凍肉運送過程，先後儲存在零下攝氏20度的冷藏庫及零下4度的雪櫃。21天後，研究人員將肉類樣本拿去化驗，發現當中仍存在有感染能力的病毒。

研究結論指出，這可能說明為何一些地區如中國及新西蘭，相隔一段時間無新感染後，突然出現不明感染案例。亦顯示着受污染的急凍肉類食物，是可能的感染途徑之一。

研究報告又指出，這種傳播方式不會是病毒目前散播的主要途徑。建議處理食物時應保持衛生，及徹底煮熟食物才可食用。有關研究報告已上載於bioRxiv資料庫，等待審批。

深圳市疫情防控指揮部辦公室8月12日龍崗區對進口冷鏈食品排查檢測，經複核時發現1份巴西進口急凍雞翼表面樣本，對新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士曾經指出，冠狀病毒是「黏性」病毒，在物件表面上存活時間相當驚人。美國微生物學會2010年一關於SARS的研究發現，SARS病毒在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下，仍可好好生存。這種環境與雪櫃裡面的溫度和濕度差不多，而SARS病毒與新型冠狀病毒也有不少共通點。

基於上述研究，Warner Greene認為把物件放入雪櫃前，必須消毒，步驟如下：

  • 準備一碗或一桶消毒劑（最好含酒精成分），或使用稀釋漂白水（1/3杯漂白水+1加侖水）溶解病毒外膜
  • 把毛巾浸入清潔劑後擰乾，徹底擦拭食物容器或包裝，例如袋子、盒子、瓶子、罐子
  • 消毒放過食物的檯面
  • 除了放雪櫃的物品，把食物放進櫃子之前，其容器或包裝同樣要經過消毒
  • 清潔可重覆使用的購物袋
  • 清潔物品後，要清潔雙手

責任編輯：羅嘉欣

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