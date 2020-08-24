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【KO便秘】男童隔3至4日才大便一次 營養師媽媽：飲食攝取過少油份也會便秘

兒童健康 12:13 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

飲食上清蒸走油都會導致便秘。

在家抗疫，好一段時間沒與閨密見面，於是我們也來跟隨潮流，利用視像形式聚會聊天。談起大家近況，我說：「我真佩服嘉慧你這個全職媽媽，一日二十四小時照顧兩個孩子真不容易……」嘉慧歎口氣說：「當全職媽媽是開心的，但憂心也絕不少，尤其希希近來相隔四至五天才有一次大便，大便亦較乾硬，每次排便時也很辛苦，哭得很厲害。」

「有否帶希希去看醫生？」嘉慧答：「去年亦曾因便秘問題去看醫生，當時只處方瀉藥給他，這次我不想倚賴藥物，加上因疫情持續，所以還未去看醫生……」

我嘗試了解希希便秘的情況：「大便是條狀還是一粒粒的？」嘉慧答：「條狀！」我分析說：「那飲食上應算得上有足夠非水溶性纖維，大便才可呈正常的香蕉形；相反，若大便呈一粒粒，就可估計是纖維攝取不足。」

番薯、粟米、全穀麥麵包、糙米、蔬菜、水果（尤其水果皮層）等都含豐富非水溶性纖維，在腸道內吸收了水份，會令大便體積增大，從而刺激腸壁並加快腸道蠕動，幫助排便。

正常健康的大便除呈香蕉形外，質感亦較軟，容易排出；我說：「你說希希的大便乾而硬，排便時感吃力，這可能是水份或油份不足所致。」即使攝取足夠纖維，但若欠缺水份，腸道蠕動減慢，大便逗留腸道內的時間就愈長，當中的水份逐漸被腸道吸收，就會令大便變得乾硬。

嘉慧說：「他平日不太肯喝清水，偶爾會喝牛奶及果汁，奶奶說要多給他煲點湯水……」我解釋：「牛奶、果汁及湯水也可是補充水份的方法，但湯水方面，應避免經常加入高脂肪的材料，尤其連骨的肉如豬骨、雞腳、乳鴿等，亦要注意避免添加過多鹽份。」

「剛才你說油份不足也會導致便秘？」我點點頭：「對！太油膩的食物可引致肚瀉，相反，油份不足會容易便秘，因為油份有滑腸作用。每餐煮食時可加入約一至兩茶匙油，或進食小量牛油果作為小食，都是攝取健康油份的方法。」

嘉慧恍然大悟：「的確，最近我要多花時間安排在家活動給他們，為了方便，亦想食清一點，煮食上多只蒸或灼。」她笑說：「我應該早一點找你做個視像營養師諮詢，就不用擔憂了好幾晚呢！」

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全文刊於《經濟日報》，原題為「從便便看孩子便秘原因」

撰文 : 周詠苑 註冊營養師

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