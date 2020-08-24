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【開倉勁減】New Balance震撼2折起觀塘開倉7天　699元英國製991型號必搶【內附地址】

休閒 11:21 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

New Balance一連6日開倉，當中有罕有英國製的991型號。

New Balance這幾個月成為不少鍾愛波鞋人士談論對象，因為設計既復古，同時顏色又鮮艷的327型號成為大家搶購的目標，不過，更值得人留意的是New Balance決定於本個26日（星期三）開倉，衫褲鞋襪2折起，New Balance的粉絲一定要去入貨。

識貨者一定會買這對，由英國傳奇鞋廠Flimby Factory製作的991型號。（原價$1,899、減至$699/圖片由New Balance提供）

同是英國製造的1500型號，鞋身超級舒服，是其中一個必入項目。（原價$1,799、減至$699/圖片由New Balance提供）

New Balance開倉，可以好肯定的是這數月來的大熱327型號就一定沒有，但對於品牌「忠粉」來說，一些來自英美製造的經典型號比前者更來得重要，例如1500和911等，這些型號在長期備受追捧，而且經得起時間考驗，在日本市場更被列為不減價的項目，但香港人就比較幸運，在是次開倉可以找到。

997型號大清貨，買1對 $539, 一次過買兩對每對只售$360。（圖片由New Balance提供）

除了主打的球鞋外，亦有運動衫提供。（風褸原價$899、減至$300/圖片由New Balance提供）

首先英國製的1500型號，識貨者都知道價位定於$1,700或以上，今次以$699就能夠入手。

另一個更厲害的是同是英國製的991型號，球鞋的生產商是被譽為傳奇的Flimby Factory，這鞋款一上架經常被火速售罄，如今開倉可以找到可以說是奇蹟，沒有不買的理由。

高筒247型號同時瘋狂優惠，買1對$250, 買兩對每對只售$200。（圖片由New Balance提供）

除了重點的球鞋外，開倉場內當然不少得各款運動服裝，包括女裝運動背心及Sport Bra低至$50，男裝tee只需$100，大家記得今個星期三早點出發掃貨。

日期：8月26日至9月1日
時間：11:00am-8:00pm（8月26日至31日) / 11:00am-2:00pm（9月1日）
地點: 觀塘偉業街133號1樓Inspire Hub全層
記者：何偉雄

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