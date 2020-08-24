【百業艱難】機組人員放無薪假兼職保安維生 資深空姐：馬死落地行

▲ 機組人員放無薪假，轉職去做保安。

作視力檢查，視光師獲悉我是空姐，慨歎：「新冠肺炎疫情重創航空業，我知道許多機組人員被裁員，被迫放無薪假，又或要提早退休。」

「最慘是部分被裁的機艙服務員屬『阿姐』級，年過四十，即使有相當豐富的待客經驗和領導能力，但整個航空業委靡不振，她們沒可能短期內重投航空業。即使一兩年後經濟復甦，航空公司再次招聘人手，也只會聘用年輕且薪酬低的新人。這次被裁員，意味空姐生涯已劃上句號，她們必須另謀他職，但談何容易？」

「我有個師弟放棄視光師的工作，成功投考飛機師。這次疫情，雖然他未被航空公司裁員，卻要放半年無薪假期，一家生計大受影響。他希望重操故業兼職視光師，可是他已離職多年，驗眼經驗不足，也不了解不停改革的技術，坊間眼鏡店的生意又一落千丈，縱使他擁有專業視光師資格，也難以找到工作。」

為了生計，有放無薪假的機師在超市工作、有兼職保安、有駕駛客貨車或計程車、有替學生補習。收入當然只是過往工資的四分之一或更少，但馬死落地行，總不能坐以待斃。

至於我，我一直很想重執教鞭。舊同事知道了，紛紛好言相勸。

「今時今日的學生，在學習態度和待人處世方面，跟你當年所認識的學生實有天淵之別。許多同學唯我獨尊，不肯受教，對老師和校長欠缺基本尊重，甚至當眾以粗言穢語辱罵師長。學校要見家長，家長反而惡言相向，無理指摘學校針對學生，動輒鬧上教育局。除了學生令你頭痛不快，最不堪的是，面對誤人子弟的同行，你卻無能為力，氣得爆哭吐血。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「百業艱難」