  • 32°C
香港時間 : 2020824日 (週一) 12:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【開心速遞】苗僑偉米雪客串《愛回家》出場　呂慧儀：小職員順便追星

娛樂 10:46 2020/08/24

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

呂慧儀貼出多張跟苗僑偉和米雪的合照。(取自IG)

《愛‧回家之開心速遞》早前曾預告苗僑偉和米雪將會客串演出一集，劇情並已多次作舖排，昨晚呂慧儀IG貼出當日跟三哥米雪等人的拍攝合照，預告苗僑偉和米雪應在今晚一集出場。

呂慧儀在IG貼出多張拍攝《愛回家》的合照，並留言：「接龍集團市場部亞太區總監未婚夫做司儀，梗係要捧場啦！我哋小職員順便追星！正！」

她又hastag了「 開張大吉生意興隆 #寵物藥妝 #新威龍廣場 #三哥 #米雪姐 #打出愛火花 #977」等預告字眼，相信今晚（8月24日）一集，三哥等將會現身。

第977集 (24/8）

《金剛門傳》加添了一位將武術混合乒乓球技中的角色，池富自恃懂得打乒乓球，全盤否決樹根的意見。

樹根找龔燁陪他苦練乒乓球，及《後遇上池富父子，雙方進行比賽，樹根輸掉後相約兩星期後再次較量。

樹根為此特訓龔燁，讓龔燁苦不堪言。若水不忍龔燁受罪，說謊讓他休息一天，可惜卻被樹根發現。

樹根後來另覓拍檔，大讚其球技，更對他寵愛有加，龔燁頓感不是味兒……

再戰當天，樹根的柏檔突然身體不適，未能出席參賽，此時龔燁趕至……

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】陳偉琪為鄭世豪新歌拍MV　透露細龍生細龍太未來發展【有片】
15:13 2020/08/21
【開心速遞】陳偉琪為鄭世豪新歌拍MV　透露細龍生細龍太未來發展【有片】
【開心速遞】甄詠珊騷長腿派福利　《愛回家》高小姐問根叔：我的地下健身室呢？
16:14 2020/08/21
【開心速遞】甄詠珊騷長腿派福利　《愛回家》高小姐問根叔：我的地下健身室呢？
【開心速遞】「翻版楊秀惠」馬溱禧性感造型演《愛回家》　警訊之花Heily捉「賈名媛」集郵
今日 09:55
【開心速遞】「翻版楊秀惠」馬溱禧性感造型演《愛回家》　警訊之花Heily捉「賈名媛」集郵
開心速遞 呂慧儀 苗僑偉 米雪 電視劇

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親