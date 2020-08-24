【開心速遞】苗僑偉米雪客串《愛回家》出場　呂慧儀：小職員順便追星

▲ 呂慧儀貼出多張跟苗僑偉和米雪的合照。(取自IG)

《愛‧回家之開心速遞》早前曾預告苗僑偉和米雪將會客串演出一集，劇情並已多次作舖排，昨晚呂慧儀IG貼出當日跟三哥米雪等人的拍攝合照，預告苗僑偉和米雪應在今晚一集出場。

呂慧儀在IG貼出多張拍攝《愛回家》的合照，並留言：「接龍集團市場部亞太區總監未婚夫做司儀，梗係要捧場啦！我哋小職員順便追星！正！」

她又hastag了「 開張大吉生意興隆 #寵物藥妝 #新威龍廣場 #三哥 #米雪姐 #打出愛火花 #977」等預告字眼，相信今晚（8月24日）一集，三哥等將會現身。

第977集 (24/8）

《金剛門傳》加添了一位將武術混合乒乓球技中的角色，池富自恃懂得打乒乓球，全盤否決樹根的意見。

樹根找龔燁陪他苦練乒乓球，及《後遇上池富父子，雙方進行比賽，樹根輸掉後相約兩星期後再次較量。

樹根為此特訓龔燁，讓龔燁苦不堪言。若水不忍龔燁受罪，說謊讓他休息一天，可惜卻被樹根發現。

樹根後來另覓拍檔，大讚其球技，更對他寵愛有加，龔燁頓感不是味兒……

再戰當天，樹根的柏檔突然身體不適，未能出席參賽，此時龔燁趕至……