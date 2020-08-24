今年上半年低息貸款騙案飈3倍　涉款2400萬

▲ 警方今年首半年錄得低息貸款騙案共305宗。左起：方詩穎、顏凱欣、吳振耀。(曾耀輝攝)

疫情下騙案似乎愈見猖獗，有騙徒利用經濟環境轉差，向一些急需現金周轉及求職市民埋手，騙取金錢。警方發現，今年上半年涉及低息貸款騙案、投資騙案及求職騙案均錄得上升趨勢；低息貸款騙案大增逾3倍，涉款逾2,400萬，呼籲市民多加警惕。

投資求職騙案亦增 籲警惕

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，今年上半年低息貸款騙案達305宗，涉款2,426萬，分別比去年同期高出3.24倍及1.92倍。騙徒會假冒銀行職員，致電市民聲稱可提供低息貸款，條件亦比市面上更優惠，「借10萬，每月只還10蚊利息」，甚至可借逾本身資產20倍的貸款。騙徒取得受害人信任後，便要求受害人提供身份證、收入證明等個人資料，訛稱協助申請。

騙徒之後有兩種詐騙手法，其一是要求受害人交「保證金」以證明有能力還款，並約受害人簽約及付款；其二是要求受害人提供個人風險評估報告，並轉介受害人到另一間聲稱與銀行掛鈎的「投資公司」，開設投資戶口並存錢從而得到報告，當獲得貸款就可獲退款。

今年上半年涉款最大宗的案件便是以相關手法行騙，3月中一名65歲女子向騙徒提供18萬元現金，用作申請150萬元貸款，騙徒疑覺得事主「幾易呃」，於是重施故伎再要求她將67萬元入「公司戶口」，聲稱可提供450萬元的貸款。事主不虞有詐，之後向銀行查詢始知受騙。

涉加密貨幣案58宗 升11倍

投資騙案方面，今年上半年錄得143宗，較去年同期上升42宗，其中涉及加密貨幣的案件有58宗，升幅11倍，涉及2,300萬元，較上年的300萬元有7倍增長。其中一名受害者年僅15歲，他3月在Instagram看到一則加密貨幣廣告後感興趣，並轉帳7.5萬元到相關戶口購買該加密貨幣，但隨後無獲得任何東西，該Instagram戶口亦已關閉，於是報案。

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察吳振耀稱，不少案件中加密貨幣只是幌子，警方留意到社交媒體出現大量可疑推銷信息，包括「名人發達廣告」，推薦一些加密貨幣交易平台，稱每日可賺幾萬元，但目的只為騙取受害人信用卡資料，從而取得交易授權簽帳獲利。

此外，求職騙案亦錄得127宗案件，涉130人，損失共702萬元。警方呼籲市民提防受騙，多留意可疑來電及提防聲稱有豐厚回報的投資，投資前亦要專業意見。

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記者:蘇文軒