【全民檢測】聶德權：現時已物色超過一百個檢測地點　整個安排符合私隱條例

▲ 負責計劃的公務員事務局局長聶德權正為全民檢測計劃物色場地。（資料圖片）

普及社區檢測計劃將於下月一日展開，負責計劃的公務員事務局局長聶德權今日（24日）於《千禧年代》電視台節目上表示，計劃不存在私隱問題，計劃完成後將銷毀所有樣本及資料，他續指現時已物色到超過一百個檢測地點，惟現時未能確定每個檢測站可完成多少個檢測。

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聶德權提到今周稍後時間會有預約安排，市民可於網上預約進行檢測，當局會將流程盡量簡化，以便人群聚集。他指市民預約時，可以從網上選擇檢測時間、地點，提供姓名、身份證號碼和聯絡電話登記，在預約日期去到檢測地點時，會再配予樣本樽號碼，完成登記和接受採樣後便可，如結果屬陰性，當局亦會用電話短訊通知市民。

聶德權再次重申所有安排符合私隱條例，同時指樣本的個人資料全部會作加密處理，只有衞生署人員才可以用作追蹤使用。他又提到個人資料及檢測樣本一定會在香港境內處理，當局會於計劃完成後一個月銷毀所有樣本及資料。他稱目前約3000名醫護表示會協助檢測工作，檢測時間為早八晚八。

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他續指是次檢測主要針對無病徵人士，檢測量要視乎最終檢測場地的大少、醫護人手等安排才能有定案。他提到只要是持有身份證和無病徵的香港市民都可以參加，而外傭亦可以參與其中，惟6歲以下兒童及曾做過咽喉手術的人士則未必適合。他呼籲企業容許員工在辦公時間參與檢測。

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責任編輯：郭家穎