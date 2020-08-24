【全民檢測】許樹昌指自己會參與普及社區檢測　籲市民不要浪費機會

▲ 許樹昌指，他會參與政府「普及社區檢測」計劃，呼籲市民不要浪費機會。（資料圖片）

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，他會參與政府「普及社區檢測」計劃，呼籲市民不要浪費機會。

許樹昌今早（24日）於一個電台節目表示，現時疫情仍未受控，今次普及社區檢測計劃，如果多人參與會有一定作用，現時已有數千名醫護人員、過百場地收集樣本，檢測資源上以往香港做不到，有關支援不會是永久。

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他坦言，現時確診個案的數目有所回落，市民反應未必熱烈，參與人數亦難以預計。他又指，早前並非反對計劃，只是認為全民檢測要配合居家令才有最好效果，但香港難以做到。

許樹昌指，本港第三波疫情的確診數字「跌得好慢」，而且感染源頭不明的個案比例仍然高，不利追查相關密切接觸者，情況不理想。他相信，愈多人參與全民檢測，愈大機會截斷病毒傳播鏈，以免隱形患者在社區游走。

他提到，全民檢測為了短時間出結果，所以今次檢測採取鼻咽樣本進行混合檢測，但深喉唾液樣本則無法這樣做。他說現時可網上預約，18區有逾百個場地亦能減少人群聚集，風險應該不會太大。

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記者：陳子謙