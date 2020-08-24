  • 32°C
香港時間 : 2020824日 (週一) 12:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】許樹昌指自己會參與普及社區檢測　籲市民不要浪費機會

社會 10:59 2020/08/24

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

許樹昌指，他會參與政府「普及社區檢測」計劃，呼籲市民不要浪費機會。（資料圖片）

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，他會參與政府「普及社區檢測」計劃，呼籲市民不要浪費機會。

許樹昌今早（24日）於一個電台節目表示，現時疫情仍未受控，今次普及社區檢測計劃，如果多人參與會有一定作用，現時已有數千名醫護人員、過百場地收集樣本，檢測資源上以往香港做不到，有關支援不會是永久。

【全民檢測】聶德權：現時已物色超過一百個檢測地點　整個安排符合私隱條例

他坦言，現時確診個案的數目有所回落，市民反應未必熱烈，參與人數亦難以預計。他又指，早前並非反對計劃，只是認為全民檢測要配合居家令才有最好效果，但香港難以做到。

許樹昌指，本港第三波疫情的確診數字「跌得好慢」，而且感染源頭不明的個案比例仍然高，不利追查相關密切接觸者，情況不理想。他相信，愈多人參與全民檢測，愈大機會截斷病毒傳播鏈，以免隱形患者在社區游走。

他提到，全民檢測為了短時間出結果，所以今次檢測採取鼻咽樣本進行混合檢測，但深喉唾液樣本則無法這樣做。他說現時可網上預約，18區有逾百個場地亦能減少人群聚集，風險應該不會太大。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診者到訪　63歲患者發病後曾到油尖旺區5個地方
今日 09:46
【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診者到訪　63歲患者發病後曾到油尖旺區5個地方
【新冠肺炎】本港今日新增25宗確診個案　19宗屬本地感染
16:31 2020/08/23
【新冠肺炎】本港今日新增25宗確診個案　19宗屬本地感染
【失業人士】張建宗籲青年求職勿揀擇　「洗碗也是工作經驗」
22:40 2020/08/21
【失業人士】張建宗籲青年求職勿揀擇　「洗碗也是工作經驗」
新冠肺炎疫情 許樹昌 電台節目

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親