【暑期活動】首屆開箱小小KOL大賽今日截止報名　勝出可獲詹Sir兒童網上音樂劇課程【內附連結】

▲ 賽事希望培養小朋友同理心、自信心、創意力、溝通力。(機構提供)

開學在即，不如利用這珍貴的一週，做些活動令小朋友過得更充實？GP39香港首屆開箱小小KOL大賽最後一天召集，今天23:59截止報名，歡迎小朋友以KOL身份拍攝開箱片，至今已一千人報名，比賽日期為8月28日至31日，競逐19個大獎。每個參賽者可獲免費詹Sir (詹昊宸)兒童創意表演體驗課一次，讓小朋友掌握如何令參賽的開箱片更具創意及自信。而終極大獎將獲「詹Sir兒童網上音樂劇課程」一共10堂的網上課，及超過2萬元獎金獎品。

比賽為12歲以下小朋友而設，賽事由戲劇大師詹Sir、李司棋連同一班星級藝人KOL，組成星級評審團，揀選星級全能開箱王。每位參賽小朋友會收到一盒神秘禮品箱，箱中物品包括玩具、兒童讀物、生活用品、食物、兒童保健品、衣服、益智創意手作等等，屆時參賽者發揮創意及口才拍攝開箱片。開箱後，逐一於鏡頭前展示箱內所有禮物，從中揀選其中一件，表達送給身邊最愛/掛念的人的原因及心聲，片長上限不多於2分鐘。

▲ 活動可以學習到演講及製作影片技巧，並增加親子互動。(機構提供)

報名即獲詹Sir兒童創意表演課一節

每位參賽者可以免費參加Vennah Culture「詹Sir兒童創意表演課」，除了終極大獎，另設六項大獎（幼兒組、初小組及高小組均設一位得獎者）一共18份。而所有得獎片段經剪輯後，將於香港鬧市戶外廣告牌播放。

賽事希望培養小朋友同理心、自信心、創意力、溝通力，讓他們在鏡頭面前建立自信、學習演講及製作影片技巧，並增加親子互動。

參賽組別：幼兒組：6歲以下 / 初小組：7-9歲/ 高小組：10-12歲

(幼兒組及初小組參賽者，均可選擇以個人/父母陪同出鏡。高小組參加者則限本人出鏡)

參賽費用：每位$349

結果公布日期：2020年9月6日

報名可按此。

▲ 終極大獎將獲「詹Sir兒童網上音樂劇課程」一共10堂的網上課。(受訪者提供)

記者：胡麗珊