【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老

▲ 艾威無奈結束18年婚姻。

61歲前TVB藝人艾威，跟圈外太太Lisa歷盡患難，艾威更曾為太太花光積蓄，讓太太動手術切除14磅子宮瘤後，以及應付3次大手術，是圈中模範夫妻，可是今日有報導指，艾威跟太太數月前已結束18年的婚姻。

艾威跟太太Lisa 共度人生18個年頭，歷盡風雨過，不過今日有報導指，艾威夫妻數月前已決定結束18年婚姻！

艾威跟Lisa拍拖多年，2002年決定結婚，Lisa在2015年被診斷子宮生了巨型腫瘤，當時艾威本效力的HKTV申請牌照失敗，以致面臨失業，工作跟家庭雙重打擊之下，艾威努力撐住自己，且照顧太太，攜手渡過難關。

當時艾威得知太太可能需要換肝和腎時，他甚至願意捐肝給太太。

艾威稱太太的三次手術費花了近百萬元積蓄，當時轉到剛轉到HKTV工作，卻因HKTV申請牌照失敗，令艾威面臨失業，日子過得很不容易。

▲ 艾威與太太結束18年婚姻。（黃建輝 攝）

夫婦婚後膝下無兒，兩年前二人收養一頭伯恩山犬Sashimi，當作兒子看待。

可是報導指艾威數月前已賣出西貢住所，並帶着愛犬搬遷新居，太太則遷至港島。

有指艾威夫婦已大半年未有一同出席聚會，而艾威回應傳媒，承認跟太太看法不同，曾長時間努力維繫，可惜事與願違。

▲ 艾威跟太太Lisa（中）結婚多年共過患難。（facebook圖片）

TOPick為此向艾威求証，但他未有正面回覆，透過經理人指：他要低調處理，不作回應，謝謝。

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