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【新冠疫苗】疫苗無法讓人類產生永久抗體　英國政府顧問：像流感一樣需定期接種

健康 11:30 2020/08/24

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英國政府顧問認為，人類需定期接種新冠疫苗。

全球新冠肺炎疫情持續，在大家都將希望放在新冠疫苗可消滅病毒時，有英國政府顧問則提醒，新冠病毒會永遠以某種形式與人類共存，而由於疫苗無法讓人類產生永久抗體，故相信大家需要定期接種疫苗，才能確保不受感染。

據BBC報道，WHO總幹事譚德塞與上周五（21日）曾於記者會上表示，希望疫情能與西班牙大流感一樣，於2年內結束。對此，英國政府緊急情況科學諮詢小組（Sage）顧問Mark Walport認為，由於現時的人口密度高及旅行機會多，新冠病毒容易擴散，加上現時的世界人口比1918年多得多，情況與當年不太相同，相信病毒會「以某種形式繼續與人類共存」。

他指，為了控制疫情，需要「全球接種疫苗」，不過新冠病毒無法像天花這些疾病一樣，通過疫苗完全消滅。

這種病毒將以某種形式永遠存在我們身上，幾乎可以肯定大家需要定期接種疫苗，像流感一樣。

此前，WHO總幹事譚德塞直言：「我們也將不會、也無法回到過去的狀態。」並稱全球領袖只要實施基本公共衛生與疾病管制，就有望阻止新一波疫情爆發。

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責任編輯：楊宛茜

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