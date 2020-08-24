公務員試用期因非法公眾活動被捕將被終止聘用　聶德權：定罪與否與是否通過試用期是兩個不同概念

▲ 聶德權指涉事公務員定罪與否，與是否通過試用期是兩個不同概念。（資料圖片）

公務員事務局於本月14日向各部門主管發指引，新入職公務員若因參與非法公眾活動而被捕及起訴，應不予通過試用期。公務員事務局局長聶德權今日於電台節目《千禧年代》指，定罪與否與是否通過試用期是兩個不同概念。

公務員試用期因非法公眾活動被捕 聶德權︰可終止試用

聶德權表示，政府對公務員品行操守有嚴格要求，對違法行為零容忍，部門首長有責任在試用期內，評核相關人士在品行及操守是否合適擔任公務員。他提到涉事人是否需負刑事責任是由法庭決定，但對於是否能通過試用期，要視乎相關人士在個人表現和操守等是否適合擔任公務員或機構，因此試用期門檻與刑事責任有別，違法亦不是唯一標準。他認為，如果有任何情況令人質疑，當事人是否合適做公務員，部門首長亦要處理。

他續提到，今次的指引是按公務員事務規例的要求，如有公務員在試用期間有參與違法公眾活動被捕，可啟動程序並終止聘用。

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責任編輯：郭家穎