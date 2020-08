【小學試題】小五英文搶分練習題答案　掌握疑問句（Interrogative Sentence）寫法

▲ 小五英文搶分練習題答案。

由於本港爆發第3波新冠肺炎疫情,教育局宣布全港學校在7月13日開始提早放暑假,家長可趁空餘時間為小朋友安排好日程在家自學。TOPick邀請星級名師設計練習題,迎合小學學生需要,讓孩子在暑假鞏固學習基礎,溫故知新。

以下為小五英文練習參考答案:

Part A

1. How long does it take to go to school?

2. How many students are there in your class?

3. How often do you play volleyball?

4. What did you do last night?

5. What are you going to do at the weekend?

Part B

1. Place/ Put

2. Spread

3. Remove

4. Cut

5. put

6. Add

7. Put/ Place

8. Cut

9. Ask

10. Enjoy

答案由「現代小學士」提供。

