【海星災難】馬鞍山海星灣再有大媽撈海星　網民：個箱約有三四百隻海星

▲ 馬鞍山再有大媽撈海星

馬鞍山再有大媽撈海星！近日網上傳出相片指，有大媽在馬鞍山海星灣拿著一大發泡膠箱撈海星，據指箱內約有三、四百隻海星。網民怒斥「全地球嘅海星都畀你哋攞晒！你哋有冇公德心㗎？」，並希望相關部門執法。

有網民在facebook群組轉載相片，有網民留言表示之前已有人在海灘撈海星，並非第一次發生。有人猜測因海星於中醫藥角度對人體健康有好處，故不時有市民拾海星。另有人指不是每款海星也適合用作中藥。不少網民也對此缺德行為表示憤怒，有人表示應即時拍片，並警告涉事者。

今年5月，已曾發生大媽拾海星事件。至少3名大媽在沙灘攜帶漁網等工具，涉水把大量海星從水中撈起，目測至少有十多隻海星被捕捉，照片雖未有透露拍攝時間及地點，不過有指涉事沙灘位於馬鞍山。

海星離開水面難呼吸

據本港生態教育及資源中心早前接受TOPick訪問時表示，不建議市民在海灘遊玩時拿起海星拍照，因海星離開水面，腮失去水份便難以呼吸。而且海星移離原生地方亦失去保護色作用，易被雀鳥捕食。

此外，據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)：

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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責任編輯：羅嘉欣