【梁詠琪音樂會】Gigi本周六開騷為建造業打氣　於零碳天地獻唱金曲森美任主持

▲ Gigi梁詠琪於本周六（8月29日）舉行音樂會為建造業打氣。

Gigi梁詠琪將於本周六（8月29日）在建造業零碳天地（零碳天地）舉行《抗疫關愛行動—梁詠琪「打打氣」音樂會》，獻唱多首經典金曲，並由DJ森美主持。

梁詠琪是次演出是為響應建造業抗疫關愛行動，以低碳的表演方式，期望團結建造業界與社會各界齊心抗疫，並支持及捐助關愛行動，並鼓勵大眾於疫情期間不忘實踐低碳生活。

音樂會將透過不同網絡平台播出，期望為建造業界及社會「加油打氣」，發放正能量。

在疫情下籌備音樂會，梁詠琪坦言過程中一直與音樂會導演協調，以防疫安全作為大前題， 不能有半點鬆懈，除整個音樂會以預先錄影進行，避免人群聚集。

Gigi 更補充說:「以前搞音樂會，著眼點可能在於音響、燈光，滿足觀眾視聽享受，今次我們反而著重社交距離， 即使在室外進行，但音樂會的樂手團隊均保持一定距離，希望大家可以安心地做好這個音樂會。」

兩人並特別為音樂會錄製宣傳片段，勉勵大眾攜手跨越「疫」境之餘，更感謝一眾緊守崗位的前線建造業工友。

《抗疫關愛行動—梁詠琪「打打氣」音樂會》詳情：

日期：8月29日（星期六）

時間：下午5時

歌手：Gigi梁詠琪

主持：DJ森美