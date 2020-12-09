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【綠置居滯銷】單身申請「第100粒珠」現身揀樓　剩500伙細單位未賣出

社會 10:47 2020/12/09

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單身申請「第100粒珠」林先生到場揀樓。（梁偉榮攝）

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，今日（9日）最後一天邀請申請人揀樓，就連一人申請「第100粒珠」也現身揀樓。今早兩屋苑還剩500多伙，但只安排最多260名申請人到場揀樓，意味肯定面臨2014年復推資助出售房屋以來，首次出現滯銷情況。

即睇柴灣及青衣綠置居揀樓情況：

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今日房署邀請最後一批單身申請人，約260人到場揀樓；揀樓中心今日設兩個揀樓時段，最終僅約30組申請人到場。家住港島一屋邨的林先生，正是「第100粒珠」一人申請者，對於今日獲邀揀樓感到驚喜，可是心儀的柴灣蝶翠苑只餘下約10伙。聽完揀樓簡介會後，知悉蝶翠苑只剩2樓以下的細單位，不合心水，就決定放棄入市，「買咗層樓就跟自己一世，可大可小，梗係要諗清楚。」

兩個項目共逾500伙細單位未售，面積主要是190平方呎以內。現居於啟德一屋邨的譚先生則稱，買入青衣青富苑一個細單位，可是揀樓次序較後，未能揀到更心儀的長沙灣麗翠苑餘貨，「仲有，想買大啲（面積）都唔得」。

譚先生稱，雖然疫情影響經濟，但指單位屬於自住，加上「供樓平過租樓」，衡量過風險後決定入市。他稱看到新聞稱，日後政府或檢討叫停綠置居計劃，現階段難得有機會置業，才把握今次機會。他認為，綠置居有助騰出現住市區單位給有需要基層家庭，自己又可擁有自置物業，計劃值得繼續推行。

房委會資助房屋小組主席黃碧如指出，留意到面積較大的單位，較受揀樓客歡迎，未來會傾向挑選較大單位作推售。可是她首次表示，疫情令公務員需在家工作，料影響明年推售居屋時間表，房委會將盡量減低影響。

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記者：吳卓峰

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