【嫁女定賣女】婚禮延期女家嫌6.5萬餅費不夠　加碼要求1層樓25萬禮金

▲ 台灣一名男子指疫情下婚禮延期，女家嫌6.5萬餅費不夠，加碼要求1層樓25萬禮金。

婚姻大事除了是關係男女雙方，也是兩個家庭的重大事件，往往因為溝通不善，最後鬧得不歡而散。台灣一名男子於社交網站發文，指去年向女友家人提出結婚一事，當時女友父母要求他支付26萬台幣（約6.5萬港幣）餅費，惟因新冠肺炎疫情導致婚禮延期，沒想到女家父母加碼要求多一層樓及禮金25萬，他無奈憤怒表示，「不如我乾脆入贅算了」。

台灣一名男子於Facebook群組「爆怨公社」發帖表示，去年與女友決定拉埋天窗，遂向女家提親，女家父母當時要求男子支付26萬台幣（約6.5萬港幣）餅費，其他大小費用可以不用支付。雖然男子當時認為6.5萬餅費有點離譜，但還是答應女方的要求，「但是沒聽說過餅費要先給的」。

女方父母2月催促支付餅費

後來，因為疫情肆虐，原定4月舉行婚禮，但女方父母在2月就開始催促男子支付餅費，

他們說身上沒有那麼多錢可以做餅。

當時男子心想婚禮快到，「這筆錢反正早晚要給，就先匯款給女方。」

女方加碼要一層樓25萬禮金

萬萬沒想到新冠肺炎疫情持續爆發，為免人群聚集，不得不決定將婚禮延期到12月，女方家長卻獅子開大口，提出加碼要求，「要求有一層樓才結婚，禮金要給100萬台幣（約25萬港幣）。」男子感到非常無奈，「不如我乾脆入贅算了」。

網民：這是賣女嗎？

帖文引起網民熱議，紛紛勸喻男子不要結婚，「100萬、1層樓？這是賣女兒，想知道女兒是何方神聖」、「女家很缺錢嗎？坐地起價」及「這不是結婚，這是賣女兒」。不過，有網民認為先了解女友的態度，「我覺得這時候要看新娘的態度，畢竟走下半輩子的是新人夫婦，如果新娘也是這樣想的話，就請新郎再斟酌了」。

另外，有網民表示女兒是父母的掌上明珠，

畢竟養大一個小孩不容易，條件明白清楚地告知，不接受就默默離開。

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責任編輯：王明芳