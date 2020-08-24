【全民檢測】何栢良指不會參與普及檢測　倡高危群組循環檢測更佳

▲ 何栢良指，自己有嚴格管理自己的生活，不會參與全民檢測計劃，亦無打算報名協助採樣。（資料圖片）

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，高危群組的循環檢測工作，相對全民檢測工作的防疫效果更大，應該更快推行。他又指，自己不會參與相關計劃，亦無打算報名協助採樣，呼籲市民決定是否參與檢測時，要考慮自己的風險，以及會否是隱形患者等。

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何栢良今早（24日）在一個電台節目表示，政府現時正三管齊下，分別進行全民檢測、高危群組檢測及為有病徵人士進行檢測，從科學角度計算，全民檢測效果成疑。他指，政府估算高峰期時社區有1,500個隱形患者，但9月初新感染的隱形患者數目會隨疫情回落，假設有300萬人參與檢測計劃，推算能找出約40名在兩星期內受感染、無病徵人士。

他又預料，計劃推出後，衞生署化驗室需花大量時間覆核假陽性個案，擔心會影響對高危群組及有病徵人士的化驗工作。不過他指，由初步陽性直至確診會做3次病毒檢測，若每次檢測的假陽性率是1%，重複做都是假陽性的機會只有一百萬分之一，相信冤枉入院接受治療的機會接近零，呼籲市民毋須擔心。

何栢良又說，自己有嚴格管理自己的生活，除了上班就會回家，即使外出購物都不會除下口罩，受感染的機會微乎其微，不會懷疑自己是隱形傳播者，故不會參與普及社區檢測計劃和報名協助採樣。

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他認為，本港每日確診數字穩定回落至單位數，隱形個案佔整體比例少，甚至已經消失，恢復食肆晚市堂食是安全。他明白禁堂食措施對飲食業界影響很大，認為酒樓等若要重開，要視乎有否採取有效防疫措施，包括保持通風。

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記者：陳子謙