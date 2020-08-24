【艾威婚變】膝下無兒低潮期仍助養28名子女　艾威社交網早暗示跟太太情變

▲ 艾威夫婦即使在低潮時，仍堅持助養28名子女。

61歲甘草演員艾威今日（8月24日）驚傳與圈外太太Lisa結束18年婚姻。艾威夫婦共歷風雨18年，艾威更曾為太太花光積蓄，讓她動手術切除14磅子宮瘤，可惜二人歷盡患難，卻未能走到白頭，艾威亦承認跟太太感情有變，在社交平台更早就留下分手的感慨。

【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻 曾花盡積蓄救病妻惜難終老

2015年，太太Lisa被診斷子宮生了巨型腫瘤，同時HKTV申請牌照失敗，艾威面臨失業，仍為太太醫病願花百萬積蓄。

▲ 艾威與圈外太太Lisa結（中）束18年婚姻。（Facebook圖片）

鐵漢柔情

當時艾威得知太太可能需要換肝和腎時，他甚至願意捐肝給太太。當艾威的舉動獲得不少人的讚許時，艾威表示：「對太太不離不棄也值得讚美？我不覺得這件事有多難得，這是天經地義的。」

喜歡孩子的艾威和Lisa，婚後一直沒有子女，二人養了一隻伯恩山犬Sashimi，並視為親子。有指離婚後艾威已賣出西貢住所，並帶着愛犬與Lisa分居。

▲ 艾威視狗狗為兒子。（Facebook圖片）

【中佬唔易做】艾威自我警剔不可自私 經濟最困難時仍不放棄助養兒童

從未放棄助養兒童

艾威接受TOPick訪問時表示，演員太容易成為自私的人，惟有用善事提醒自己。

他自1997年起先後助養共28位兒童，艾威曾接受香港世界宣明訪問講及助養兒童時坦言，曾遇過生活困難的時候，但也從未考慮要放棄助養任何一名兒童：「如果因為家裡出現經濟問題，你會斷絕家中一個成員的糧食嗎？」

▲ 艾威用善事提醒自己。（黃建輝 攝）

艾威並謂，這些孩子和他的生活已經相連，看到孩子的笑臉，艾威會覺得自己也不算一事無成：「那些孩子和我的生活已經掛勾。見到他們長大好開心，他們寄來的照片我都鑲起來，看到有種欣慰的感覺。」因此即使經濟較困難時，夫婦從沒想過放棄助養。

社交網早留感傷留言

19歲起只從事演藝行業的艾威，小時候因為醉心而投考TVB第8期藝員訓練班入行。同班同學有湯鎮業、陳敏兒、廖啓智等。

▲ 艾威入行41年。（Facebook圖片）

2012年，艾威離開TVB轉投中學同校同學王維基旗下香港電視網絡，可惜2013年香港電視網絡不獲發牌，艾威轉為亮相港台電視和ViuTV。

雖事業經歷起跌，艾威跟太太仍能共患難，可是在數月前，艾威已在facebook多次轉發關於情變、緣散、放手等字眼文章，他亦留言如、離、憾、斷等字，或已表示跟夫婦感情出現問題。

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