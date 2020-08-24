涉刑恐男記者表證成立　黎智英不作供本周五結案陳詞

▲ 黎智英離開法院。（陳國峰攝）

壹傳媒集團創辦人黎智英涉於2017年六四晚會期間，刑事恐嚇1名報章男記者，案件今（24日）於西九龍裁判法院續審。庭上播放黎智英替警方進行錄影會面片段，黎向警員承認他以粗言等辱罵報章記者，及曾説「實揾人搞你」，他指當時的意思是，可能「入injunction（禁制令）、搵律師呀、報警呀，當時冇諗咁詳細」，但並非打算找黑社會騷擾他。黎被裁定表證成立，黎不出庭作供及沒有傳召任何證人，案件押後至本周五(28日)作結案陳詞。

被告黎智英（72歲）早前否認1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

案件今續審，案發當日目擊事件的報章記者Y供稱，事發當日下午，他跟隨黎的座駕離開其住所到李柱銘住所，再尾隨李的座駕到達維園，並會合同事X。Y指，案發時他正在拍攝李，突然聽到黎大聲說話，轉身便聽到黎以粗言等辱罵X，Y指黎表現得情緒激動及嬲怒，黎其後曾打算離開，短時間內又截返再辱罵X，部份過程由Y以攝錄機拍下。

控方於庭上播放黎替警方進行錄影會面片段，黎向警員承認案發時以粗言指罵記者X，包括「我x你老母x，唔好咁近影我，實揾人搞x你」。

黎續指，多名報章記者已跟蹤他多年及拍照，他一直不作理會，但X近月經常「兜口兜面」拍照，行為極具挑釁性，當日他認得X是騷擾他的人，便罵X「搞返你」，可能「入injunction（禁制令）、搵律師、報警呀，當時冇諗咁詳細」，只是衝口而出，更謂「我斯文人，都唔會諗到真係用黑社會搞佢」，並強調其他記者只會離遠拍照，「係佢係咁兜口兜面挑撥我先嬲」。

裁判官裁定案件表證成立，黎不出庭作供及不傳召任何證人，案件押後至本周五(28日)，屆時雙方將作結案陳詞；黎續准保釋。

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記者：林欣樂