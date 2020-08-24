  • 32°C
香港時間 : 2020824日 (一) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉刑恐男記者表證成立　黎智英不作供本周五結案陳詞

社會 12:05 2020/08/24

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎智英離開法院。（陳國峰攝）

壹傳媒集團創辦人黎智英涉於2017年六四晚會期間，刑事恐嚇1名報章男記者，案件今（24日）於西九龍裁判法院續審。庭上播放黎智英替警方進行錄影會面片段，黎向警員承認他以粗言等辱罵報章記者，及曾説「實揾人搞你」，他指當時的意思是，可能「入injunction（禁制令）、搵律師呀、報警呀，當時冇諗咁詳細」，但並非打算找黑社會騷擾他。黎被裁定表證成立，黎不出庭作供及沒有傳召任何證人，案件押後至本周五(28日)作結案陳詞。

被告黎智英（72歲）早前否認1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

案件今續審，案發當日目擊事件的報章記者Y供稱，事發當日下午，他跟隨黎的座駕離開其住所到李柱銘住所，再尾隨李的座駕到達維園，並會合同事X。Y指，案發時他正在拍攝李，突然聽到黎大聲說話，轉身便聽到黎以粗言等辱罵X，Y指黎表現得情緒激動及嬲怒，黎其後曾打算離開，短時間內又截返再辱罵X，部份過程由Y以攝錄機拍下。

控方於庭上播放黎替警方進行錄影會面片段，黎向警員承認案發時以粗言指罵記者X，包括「我x你老母x，唔好咁近影我，實揾人搞x你」。

黎續指，多名報章記者已跟蹤他多年及拍照，他一直不作理會，但X近月經常「兜口兜面」拍照，行為極具挑釁性，當日他認得X是騷擾他的人，便罵X「搞返你」，可能「入injunction（禁制令）、搵律師、報警呀，當時冇諗咁詳細」，只是衝口而出，更謂「我斯文人，都唔會諗到真係用黑社會搞佢」，並強調其他記者只會離遠拍照，「係佢係咁兜口兜面挑撥我先嬲」。

裁判官裁定案件表證成立，黎不出庭作供及不傳召任何證人，案件押後至本周五(28日)，屆時雙方將作結案陳詞；黎續准保釋。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增9宗確診個案　另有12宗初步確診
今日 11:41
【新冠肺炎】消息：本港今日新增9宗確診個案　另有12宗初步確診
【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診者到訪　63歲患者發病後曾到油尖旺區5個地方
今日 09:46
【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診者到訪　63歲患者發病後曾到油尖旺區5個地方
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
12:24 2020/08/20
【食肆告急】疫情下酒樓推$168片皮鴨優惠　掀起各區街坊團購熱潮日賣過百隻
壹傳媒

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親