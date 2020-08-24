【驚青港媽】妊娠糖尿孕婦住公院公主病發　「拮手指」測血糖︰我會唔會失血過多

▲ 有懷第二胎的媽媽患妊娠糖尿，她入住公院嫌三嫌四，例如「拮手指」測血糖怕失血過多。

媽媽十月懷胎不容易，身心都遇上不少變化，尤其新手媽媽較緊張情有可原。不過，有懷第二胎的媽媽患妊娠糖尿，她入住公院後「公主病發」嫌三嫌四，包括呻醫院褲鬆不識著、夾手指測心跳驚夾親指甲、拮手指測血糖怕失血過多，令同房的待產婦「大開眼界」。

呻公院伙食差病人服鬆

該名待產婦上周六（22日）於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示在沙田的威爾斯親王醫院待產，卻「深深體會到生仔要考牌嘅重要性」。她指出病房來了一位患妊娠糖尿的媽媽，不但說話大聲擾民，還發生連串事件，令醫生、護士甚至清潔姐姐都白眼她。

待產婦列出了5點，首先是對方帶了一個28吋行李箱入院，再者她埋怨糖尿餐單「都食唔飽，啲飯好難食，都未食過呢啲菜」、「自己煮都冇咁難食啦」。但她卻把全部東西吃下，甚至還吃下午茶餅乾、兩個生果、自己帶來的餅乾。

她對醫院的病人服亦有微言，發文的待產婦指醫院褲雖然鬆，但是綁繩的可以自己索緊︰

佢又喺度叫話條褲咁鬆唔識著，迫到清潔姐姐鬧佢：『洗唔洗幫你著埋啊？咁大個人褲都唔識著，第時點幫個女著裙啊？』

拮手指測血糖︰我會唔會失血過多

到連串檢查時，她亦出現奇怪行為，例如「夾手指」測心跳，護士把儀器移過去，她即大叫：

痛唔痛嫁？好驚啊！我唔敢放入去啊！夾到我啲指甲點算啊！

護士為她「拮手指」測血糖，並解釋早午晚一日要拮幾次，再示範如何做，叫她回家後自己做。她拮手指時不停叫痛︰

死啦死啦，我返屋企都唔會拮㗎，我會唔會失血過多㗎？

因此遭護士白眼及責備，發文的待產婦補充「 佢今次係第二胎」，又認為她平時應是一個更加麻煩的人。

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責任編輯︰駱秀玲