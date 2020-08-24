【孕婦辛酸】兩兒子患ADHD語言遲緩　港媽意外懷第3胎壓力爆煲：老公唔多表態

▲ 有港媽照顧兩位SEN兒子已身心俱疲，現時意外懷孕第3胎，令她壓力大增。

生兒育女不止是媽媽的事，另一半應給予支持與關心。有位育有兩名有特殊教育需要兒子的港媽在網絡討論區訴苦，照顧兩位SEN兒子已令她身心俱疲，本來亦計劃完成現職，利用儲蓄創業，最近夫妻意外懷上第3胎，打亂了計劃外，妊娠不適嚴重，可是丈夫愛理不理，令妻子壓力大。

懷上第三胎情緒不穩

該名港媽於上周五（21日）在討論區「親子王國」以「懷上第三胎情緒不穩」為題發帖，表示自己和丈夫意外懷孕，他們本身育有10歲和3歲的兒子，兩孩都是SEN孩子，大仔患有過度活躍症（ADHD），3歲細仔則有語言遲緩。對於要否誕下第3胎，港媽表示難以跟丈夫一起商討。

陀呢胎好辛苦，嘔到七彩，老公唔多表態，又唔會堅持要，但佢一定唔會主動唔要，BB條命喺我手，好兩難……情緒已經十分差，我明白造成今日局面我有責任，我亦已經面對緊……

丈夫冷淡未能一起商量

該港媽表示清楚丈夫，預計計劃要改變，他不會主動跟老婆傾談，如她指出問題，丈夫定會很委屈講句「如果你唔想生，咁一係算數啦」，港媽指出夫妻之間討論不到。她有指懷了第2胎時，她倆夫妻仍未結婚，一切都是她安排計劃，老公才將她介紹予家人及結婚。

開頭我都有啲嬲，後來了解咗大家家庭背景好唔同，佢家族好大，家庭中好多嘢唔駛佢決定，佢甚至唔習慣規劃人生⋯⋯而因為我好細個就獨立，不斷做好多決定，所以大家步伐不同。

照顧SEN兒子已身心俱疲

此外，考慮到現實居住問題，一家四口居住單位約500呎左右，大仔自己一間房，細仔則和外傭同房，她形容ADHD大仔的房間混亂，若誕下第三胎，將長子和次子安排同一間房，而工人姐姐照顧BB，想過會有不少問題：

大仔間房似狗窩，功課同書有檯唔擺，擺到一地都係，我為咗大仔的自理問題成日都好勞氣，成日要搵社工協調。佢同細仔住埋一齊，細B肯定又會亂咁整爛哥哥啲嘢，諗起都夠亂。

以上種種壓力，港媽事主情緒不穩，萌生放棄生第三胎的想法。她表明如果決定不要這孩子，會認真考慮自己去結紮，或者逼老公去結紮。

網民鼓勵不要太負面

有關帖文獲媽媽網民關注，紛紛替事主加油，有的網民表示無論決定如何，建議發帖港媽不要太大心理負擔，要錫自己，又指出難題總會有方法解決的，不要太負面。另有3孩媽媽分享個人情況，大仔7歲都有ADHD，疫情下更出現埋抽動妥瑞問題，她於事業高峰時期突然意外懷孕，曾有感自己被摧毁，但當孩子為天賜的禮物，變得積極。

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責任編輯︰王明芳