【易角傳聞】DC《水行俠》續集傳將換女主角　尊尼前妻形象插水或《無聲絕境》Emily接捧

▲ 有傳DC重頭作《水行俠2》（Aquaman 2）有意飛走本來演梅拉公主的尊尼特普前妻Amber。

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）及前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後醜聞不絕，近期尊尼控告英《太陽報》（The Sun）指他曾打老婆的誹謗案，雙方作供時大爆夫妻私隱，更令兩位荷里活明星形像插水。

有傳DC重頭作《水行俠2》（Aquaman 2）有意飛走本來演梅拉公主的安芭赫德，而新人選就以《無聲絕境》（A Quiet Place）的艾美莉賓特（Emily Blunt）呼聲最高。

▲ 安芭赫德在《水行俠》演梅拉公主， 電影十分賣座，成為她演藝生涯代表作。

尊尼特普及前妻安芭赫德離婚後雙方互相指控，形像跌至谷底，7月時在英國的法院多次為誹謗案上庭作供爆料，更令二人的名聲大受損害。

早前, 迪士尼已宣告尊尼特普主演的《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列的第6集電影將會易角，由「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）擔正。

至於安芭赫德擔任女主角的2018年電影《水行俠》，早已宣告原班人馬出演將於2022年面世的《水行俠2》，但由於安芭的公眾形像負面，據聞DC已密謀換角，而有外媒的消息就指艾美莉賓特最有機會出演紅髮的梅拉公主。

▲ 艾美莉賓特曾與湯告魯斯合作特技動作片《異空戰士》。

37歲的英國女星艾美莉賓特自從參演06年的《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）進軍荷里活後，人氣迅速冒升，曾與湯告魯斯（Tom Cruise）合作特技動作片《異空戰士》（Edge of Tomorrow），又擔正演迪士尼的《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）。

▲ 艾美莉賓特和丈夫約翰卡辛斯基以夫妻檔形式合作《無聲絕境》系列，叫好叫座。（法新社圖片）

艾美莉賓特更和丈夫約翰卡辛斯基（John Krasinski）合作叫好叫座的《無聲絕境》系列，無論演戲經驗、演技及形像均較安芭赫德優勝得多。

艾美莉賓特未曾演過超級英雄，但原來她當年曾被MARVEL《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2） 導演 Jon Favreau 視為演黑寡婦的首選，只是因檔期問題未能接拍。未知艾美莉賓特否因此而變成DC 的超級英雄人物呢？

記者：胡慧雯