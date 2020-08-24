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【陳木勝離世】憶陳木勝在亞視的日子　鄭丹瑞：有眼不識泰山

娛樂 12:38 2020/08/24

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鄭丹瑞在專欄撰文憶陳木勝。（經濟日報圖片）

麗的電視的製作組、創作組和綜藝組,都在二樓，所以我們經常碰面，我一直都只知道叫他Benny，而且很快他就離開了麗的電視，我也就忘記了這個人。

直到有一天，我和太太在街上，碰到已成導演的陳木勝，我太太歡天喜地走上前跟他打招呼：「Benny，好耐冇見。」二人熟落地互道近況，我奇怪:「點解老婆會識大導演陳木勝？」

老婆笑笑口說：「嗰陣我喺麗的綜藝組做導演，成日見到個靚仔行嚟行去，原來係新嚟嘅文員，叫做陳木勝Benny。」

那陣我才恍然大悟，原來當年我認識的電視台小職員，已成大導演！

也因此被我太太笑我「懵懵哋，有眼不識泰山」。其實也不能怪我，那陣大家在不同的部門，他屬於製作部，我是創作組，他做助導的電視劇，都是以動作為主，而我負責編寫的，是城市小品，基本上沒有正式合作過，所以，一直只知道他叫Benny，沒有留意他的中文名字，實屬人之常情。

後來在麗的電視舊同事聯歡大會上，偶然都會見到他出席，我們都會互道近況，互相鼓勵。突然聽到噩耗傳來，天妒英才，陳木勝以五十八歲的年紀，就因病離開了，實在令人惋惜，Benny，一路好走。

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撰文 : 鄭丹瑞

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