【耳中風】男子咖啡當水飲午睡後突然耳中風失聰　醫生：坐太久運動少致血液循環差

▲ 一名男子咖啡當水飲，加上坐太久、少運動致血液循環差，午睡後突然耳中風失聰。

上班族拼拚搏之餘，也要注意身體狀況！台灣有耳鼻喉科醫生近日分享一宗病例，一名設計師經常咖啡當水飲，而且坐得太久，又少運動，有天午睡後耳中風，右耳完全聽不到聲音。

台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇在當地電視節目《醫師好辣》中分享病例，一名設計師工作忙碌，常常要趕工，壓力很大，常要喝咖啡提神，但很少做運動，長期坐在座椅上。有天進食午餐後，因為太疲累，他趴在桌上小睡。半小時後，老闆找他商討事情，但總也叫不醒他。後來他起來時發現，自己右耳完全聽不到聲音。

陳醫生解釋，該名患者出現突發性耳聾，耳朵血管被堵塞，導致耳中風。一般年輕人聽力不會因此嚴重受損至完全失聰，但因為該患者坐得太久，少郁動，致血液循環變差；而且他把咖啡當水飲，但咖啡利尿，故會令體內血液變得較濃稠。醫生指，長期維持此習慣，身體會出問題。

陳醫生表示，患者聽力變差，處方類固醇藥物，用高壓氧等方式也無法挽救。跟進幾個月後，也無法恢復聽力，只好請他戴助聽器。

中風徵狀

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

中風徵狀包括：半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

中風高危因素

吸煙、年齡（年紀愈大，中風機會愈大）、高血壓、血內膽固醇過高、過重、缺乏運動、先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄，患有其他疾病如糖尿病、風濕性心臟病等。

預防中風的方法

衞生署指，由於中風的主因是吸煙、血壓高和血管硬化，市民要留意日常的生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣