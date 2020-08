【陳木勝離世】吳彥祖發文悼念陳木勝　懷緬昔日合作時光：我會想念你

▲ 吳彥祖參演《特警新人類》與陳木勝首次合作。(取自吳彥祖IG)

《天若有情》、《衝鋒隊:怒火街頭》、《掃毒》等香港警匪片佳作的陳木勝,昨日(8月23日)不幸因患鼻咽癌離世,終年58歲。

現時身處美國的吳彥祖曾與陳木勝合作《特警新人類》、《三岔口》,並憑演出陳木勝執導的《新警察故事而奪金馬獎最佳男配角獎。

吳彥祖用英文在IG貼上當日與陳木勝拍《特警新人類》時的合照,寫:「Today I was truly saddened to find out that legendary Hong Kong director Benny Chan had passed. Gen-X Cops, Divergence, New Police Story, I did some of my best work under his guidance. I will miss you dearly! You were the best in the game!」

▲ 《特警新人類》眾演員懷念陳木勝。(取自吳彥祖IG)

吳彥祖大概的意思是:「我為香港的傳奇導演陳木勝離世感到難過,《特警新人類》、《三岔口》、《新警察故事》,在他的指導下我完成最好的作品,我會想念你,你是最好的。」

而有份參演《特警新人類》的李燦森亦留言道:「WE MISS YOU!」