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【陳木勝離世】吳彥祖發文悼念陳木勝　懷緬昔日合作時光：我會想念你

娛樂 12:42 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

吳彥祖參演《特警新人類》與陳木勝首次合作。（取自吳彥祖IG）

《天若有情》、《衝鋒隊：怒火街頭》、《掃毒》等香港警匪片佳作的陳木勝，昨日（8月23日）不幸因患鼻咽癌離世，終年58歲。

現時身處美國的吳彥祖曾與陳木勝合作《特警新人類》、《三岔口》，並憑演出陳木勝執導的《新警察故事而奪金馬獎最佳男配角獎。

吳彥祖用英文在IG貼上當日與陳木勝拍《特警新人類》時的合照，寫：「Today I was truly saddened to find out that legendary Hong Kong director Benny Chan had passed. Gen-X Cops, Divergence, New Police Story, I did some of my best work under his guidance. I will miss you dearly! You were the best in the game!」

《特警新人類》眾演員懷念陳木勝。（取自吳彥祖IG）

吳彥祖大概的意思是：「我為香港的傳奇導演陳木勝離世感到難過，《特警新人類》、《三岔口》、《新警察故事》，在他的指導下我完成最好的作品，我會想念你，你是最好的。」

而有份參演《特警新人類》的李燦森亦留言道：「WE MISS YOU!」

撰文 : TOPick柴犬出動

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