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港珠澳大橋臨時工作台倒塌釀死傷　兩分判商罪成各罰3萬元

社會 12:43 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

港珠澳大橋香港接線工程地盤於3年前發生臨時工作台倒塌意外，釀成2死3傷，事後多間工程承辦商及分判商被勞工處票控。其中3間公司早前否認沒有提供安全裝置等控罪受審，裁判官今(24日)於西九龍裁判法院裁定其中2間分判商沒有確保僱員的安全及健康罪成，各判罰款3萬元；另外負責工程管理的奧雅納工程顧問，則因控方未能證明其對工程的控制權而脫罪。

涉案3間被告公司為奧雅納工程顧問、WSS Engineering Systems Limited及聯合建築及人力資源有限公司。裁判官今裁決時指，奥雅納雖然是涉案工程的顧問，負責批核工程，但根據案情，奥雅納曾向早前已認罪的工程承辦商作出投訴，卻不獲理會，因此反映奧雅納對涉案工程根本沒有控制權。

裁判官認為控方未能證明奥雅納符合《工廠及工業經營條例》下的東主定義，因此裁定奧雅納面對的兩項控罪，即沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統，及沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全，罪名不成立。奧雅納及其早前被控但被裁定表證不成立的前僱員黃君晧，均可獲訟費。

至於兩間分判商WSS Engineering Systems Limited及聯合建築及人力資源有限公司，裁判官認為兩被告負責向地盤提供工人，但未有採取足夠行動，確保所安排前往地盤工作的僱員有足夠的安全裝備，對工人面對的安全風險視而不見，若兩被告查詢後發現工人欠缺足夠安全措施，可拒絕安排工人開工，但被告甚至沒有作出查詢，因此裁判官認為兩被告違反法定責任，裁定兩被告沒有確保僱員的安全及健康罪名成立，各判罰款3萬元。

案情指，2017年3月29日案發當日，用作興建橋躉的臨時工作台倒塌，當時工作台上有3名工人工作，3人隨工作台同時墮海，2名死者因安全帶扣著工作台，因而溺斃，另1人則因及時解開安全帶扣而逃過一劫。

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記者：楊詠渝

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