【逆流人生】中年IT男投資過百萬轉行開農場　享受做農夫望回饋社會

▲ IT男洪天成（Aaron）半途出家開設農場，冀能推廣農耕文化。

不少人從職場退下火綫後，歸園田居去務農，自給自足，重回簡樸生活。不過像洪天成這樣不為個人興趣，也不求賺錢，認真視農業為一項重大的社區項目卻寥寥無幾，他卻樂於尋回比賺錢更有意義的人生價值。



事實上香港農業逐漸式微，即使近年興起復耕，但不過是冰山一角，在寸金尺土的香港，做農夫像個天真的理想。半途出家的洪天成（Aaron），透過大量研究及資料搜集，深信香港農業「有得做」，除了生產本地糧食以外，甚至能保障食品安全甚至改善家庭關係。

▲ 洪天成從文職退下投身農業，背後有很多理想希望可以實踐。（張頌婷攝）

農務業有利可圖



Aaron完全沒有一般農夫黝黑的典型形象，言談舉止更像一個教師，原來他真的曾執教鞭。他大學時修讀應用電腦學系，投身電腦行業超過30年，曾任佳能的技術顧問、技術市場推廣，後來轉到學校任技術支援，修讀教育文憑後，在國際中小學及專上書院任教電腦科，最後從事數據分析，從頭到腳都是個不折不扣的IT人。



今年48歲的Aaron說，其實沒有計劃退休：

一直以來都過着打工生活，人到中年希望有更大自主，於是萌生創業念頭。我想為自己及社會做一點事，衡量過後，決定辭去從事大半生的職業。」

他當時進行研究，在香港辦農業其實有利可圖，成本亦沒有想像中高，是中年創業的好方向。



另一個重要的轉捩點，是當時好友患癌去世的打擊。Aaron做了大量資料搜集及分析，發現癌症有可能出於食品安全。

農產品中的農藥是致命傷，因此要解決這問題，就要從食物着手，我希望可以提供安全的有機農作物給大眾市民，減少港人因農藥患癌的機會。

▲ Aaron請來了一班中年「黃金義工」，隨了幫助農場發展，更是社區農莊的寶貴導師。（相片來源：受訪者提供）

曾感氣餒不願落田



Aaron於6年前辭職退下火綫，投入務農這個陌生的行業。他向政府租借了在大欖隧道旁的一塊4萬呎土地，投放了公積金及儲蓄達百萬元，辛辛苦苦開墾成一片豐盛的農地。由安坐冷氣房的IT人，貿貿然走到郊外種菜，又並非因為個人興趣及喜好，當然不習慣。

我其實很怕汗流浹背的感覺，記得初期首嘗日曬雨淋，不想落田工作，甚至有放棄念頭。後來我不斷反問自己創業的初衷是甚麼？

幸而得到家人全力支持，媽媽、妻子及兒子也幫忙耕種，Aaron視作人生的磨練，決心做得更好。兒子更得到他啟發，今年中學畢業後決定到台灣修讀漁農業。

▲ 在疫情期間召集了一批義工，幫忙送菜給獨居老人。（相片來源：受訪者提供）

終身學習創社區農場



創業之路當然不容易，Aaron要從頭學起種植方法及技巧，參加嘉道理農場、漁農署的課程，甚至去台灣農場及內地農業大學考察學藝，基本的金工、木工、水電等都要學習。經朋友介紹下接觸到「黃金創新動力」課程（這個非牟利機構致力推動中年人及退休人士的生活及發展，為社會帶來不同範疇的貢獻），更將生意計劃、融資、管理等知識統統吸收。他才明白自己原來甚麼都不懂，創業令他有機會發揮自學人生的動力，同時也學會做人要謙卑。



Aaron的社區農場計劃，背後的理想更比想像中遠大。他說以前在學校擔任技術支援時，很多學生寧願找他這個「校工」傾訴家庭、成長等話題，都不會找社工輔導。同樣地不少香港家庭也面對很多問題，不過很少會承認並主動尋找協助。

所以我的農場除了舉行很多親子活動外，亦有人生經驗豐富的中年員工為參加者進行間接輔導，例如子女相處之道等，並非一般觀光及商業農場來摘蔬果、燒烤、打卡玩完就走人。我以農場作為建立家庭關係的工具，更添意義及使命感。

▲ Aaron堅持要參加者自己花個半小時手製豆腐花，因為他們不是要賺錢，而是父母和子女一起攜手合作完成。（相片來源：受訪者提供）

屢敗屢試誓不放棄



Aaron更有發展及開墾更多農地的野心，他帶我到元朗新田接近深圳邊境的農場，觀看他最新的農業項目，就是在魚塘之間的塘壆進行耕種。

香港從未試過這樣種法，新田有很多棄耕地及荒廢了的魚塘，他研究過這裏的土地不受污染，很適合用來種菜。而在塘壆種植更能改善水質，農產品亦可直接售賣給消費者，互惠互利。他與拍檔曾Sir在4個月前游說原居民，開始種植木瓜及野莧菜，最後目標是兼做魚菜共生。



在香港務農困難重重，土地是首要難題，就像Aaron的首個農場，因為不獲政府續租，反而進行公開招標，最後他競投失敗，3年來的心血以及全數投資化為烏有。後來他獲有心人聘請，幫助管理清水灣的「亦小園」農場，才能延續他的農業夢。今年疫情期間即使收入大受影響，他卻免費派菜造福一眾長者。

▲ 他最近開始魚塘之間的塘壆進行耕種，善用香港土地。（張頌婷攝）

可惜到今年6月，業主還是終止合作，決定收回作私人用途。

政府地在短期租約完後，會被重新招標；私人地做得好，業主會加租，做得特別好，業主就想收來自己做。可租的土地面積不足1萬呎，未達到生產規模，很難養起自己及同事。而政府更是毫無幫助，申請資助只有區區1萬元，可以做得甚麼？

現在Aaron不需打理農場，他卻沒有樂得清閒，更沒打算放棄，正在重新物色土地，心水是馬灣及葵涌兩片地。以前兩個農場都能達到收支平衡，甚至有糧出，不過他的目標並非賺錢，而是生產真正有機菜及果樹。

其次就是跟其他NGO合作，在交通方便的市區開展社區農莊，種植食物之餘，亦能同時進行社區慈善、核心家庭支援，聘請更多中年農夫復耕，回饋社會，這種成就及滿足感非金錢可以做得到。

▲ 以前Aaron的農莊專種防癌的有機農作物，連不愛吃菜的小朋友親手摘過也會吃得津津有味。（相片來源：受訪者提供）

記者：張頌婷