【心靈打擊】心痛女兒遺傳「射哩眼」遭嘲笑　張欣欣感同身受籲父母教將心比己

▲ 中文補習名師張欣欣的女兒因「射哩眼」被嘲，他感同身受籲父母教孩子將心比己。

兩年前，女兒眼睛出現外斜視，即俗稱「射哩」。

遇到這問題，做父母的當然擔心。

何況是，女兒家，愛美是其天性。

其實，這問題很普遍，我上課時便遇到不少。

例如，一隻眼近視了，看不好，用少了，慢慢便向外偏。

女兒的問題，則遺傳自我，我自小便深受其苦。

這種苦，與其是來自外觀，無寧說心靈的打擊更多。

小時候上學，不認識的同學，總對我目視良久。

被這樣注意，我很不自然；

而每當問對方為何望住我時，他/她們永遠煞有介事大聲說：

「無！無咩呀！」

然後，便向身旁的人耳語。

最後，永遠是一群人齊齊望實我，偶然發出「係喎！」的話。

這是我童年的夢魘，面對外人總有一些陰影。

而被人嘲弄奚落挖苦的經歷，自更是在所不免。

後來，我佩戴了眼鏡，幸運地雙目恢復正常，才知道我的外斜源自近視。

因此，對女兒的問題，我是深悉其苦。

她還小，在外面遇到不快，口未必會說；但從她表情也可窺探而知。

有時候，參加外面課堂，第一堂回來時猶興趣盎然；

但第二三堂後，突然不想再去，欲言猶止。

有一次，媽媽在課室外，隱約聽到女兒對嘲笑中的同學說：

「我現在看醫生了，很快會好返的。」

其實，每一個小朋友，或多或少，或明或暗，總有不為人知的苦。

有些人濕疹，有些人鼻敏感，有些人情緒問題，不一而足。

做父母的，既要面對對症下藥，更要顧及孩子的感覺。

肉體的問題或一時，心靈的影響卻深而遠。

我們帶女兒去看醫生，才知道她不是視力有差，而是先天性的。

當試盡了坊間的一切方法而不果時，我們毅然為她安排做一個小手術。

那一天，抱著剛完成手術的女兒，我心痛的眼紅紅的。

但到今天，看到她已與常人無異，面對人也信心滿滿，我覺得是值得的。

雖受了一刀之苦，對她而言，確得大於失。

原來，子女能無憂無慮地成長，已是一種幸福。

我們做大人的更要將心比己。

看到人家的某些不同，請不要放大來看，或好奇地問為何如此。

沒有父母及小朋友本身，想生而與常人有異，人人都有苦衷，也有一份無奈。

你的好奇或突兀，既於事無補，也刺痛了人家的心。

面對他 / 她們，以平常心待之。

因為，你的寬容，

對他 / 她們而言，就是最舒服無價了。

【文章獲張欣欣授權轉載】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2