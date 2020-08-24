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【心靈打擊】心痛女兒遺傳「射哩眼」遭嘲笑　張欣欣感同身受籲父母教將心比己

親子 14:24 2020/08/24

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中文補習名師張欣欣的女兒因「射哩眼」被嘲，他感同身受籲父母教孩子將心比己。

兩年前，女兒眼睛出現外斜視，即俗稱「射哩」。
遇到這問題，做父母的當然擔心。
何況是，女兒家，愛美是其天性。

其實，這問題很普遍，我上課時便遇到不少。
例如，一隻眼近視了，看不好，用少了，慢慢便向外偏。
女兒的問題，則遺傳自我，我自小便深受其苦。
這種苦，與其是來自外觀，無寧說心靈的打擊更多。

小時候上學，不認識的同學，總對我目視良久。
被這樣注意，我很不自然；
而每當問對方為何望住我時，他/她們永遠煞有介事大聲說：
「無！無咩呀！」
然後，便向身旁的人耳語。
最後，永遠是一群人齊齊望實我，偶然發出「係喎！」的話。
這是我童年的夢魘，面對外人總有一些陰影。
而被人嘲弄奚落挖苦的經歷，自更是在所不免。
後來，我佩戴了眼鏡，幸運地雙目恢復正常，才知道我的外斜源自近視。

因此，對女兒的問題，我是深悉其苦。
她還小，在外面遇到不快，口未必會說；但從她表情也可窺探而知。
有時候，參加外面課堂，第一堂回來時猶興趣盎然；
但第二三堂後，突然不想再去，欲言猶止。
有一次，媽媽在課室外，隱約聽到女兒對嘲笑中的同學說：
「我現在看醫生了，很快會好返的。」

其實，每一個小朋友，或多或少，或明或暗，總有不為人知的苦。
有些人濕疹，有些人鼻敏感，有些人情緒問題，不一而足。
做父母的，既要面對對症下藥，更要顧及孩子的感覺。
肉體的問題或一時，心靈的影響卻深而遠。
我們帶女兒去看醫生，才知道她不是視力有差，而是先天性的。
當試盡了坊間的一切方法而不果時，我們毅然為她安排做一個小手術。

那一天，抱著剛完成手術的女兒，我心痛的眼紅紅的。
但到今天，看到她已與常人無異，面對人也信心滿滿，我覺得是值得的。
雖受了一刀之苦，對她而言，確得大於失。
原來，子女能無憂無慮地成長，已是一種幸福。

我們做大人的更要將心比己。
看到人家的某些不同，請不要放大來看，或好奇地問為何如此。
沒有父母及小朋友本身，想生而與常人有異，人人都有苦衷，也有一份無奈。
你的好奇或突兀，既於事無補，也刺痛了人家的心。
面對他 / 她們，以平常心待之。
因為，你的寬容，
對他 / 她們而言，就是最舒服無價了。

【文章獲張欣欣授權轉載】 

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