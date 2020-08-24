【KO痛症】OL長期用滑鼠手機可致「媽媽手」　中醫拆解「媽媽手」成因+病徵+治療方法

▲ 中醫拆解「媽媽手」成因+病徵+治療方法。

「媽媽手」並非媽媽專利。假如常用手機、滑鼠，即使是OL也可以患上媽媽手！註冊中醫周家敏日前在Facebook分享「媽媽手」5個Q&A，拆解「媽媽手」病徵、成因、治療方式等。

如何判斷是否患有「媽媽手」？

1. 手腕橈骨莖突部位疼痛，按壓痛，或有紅腫輕微發熱

2. 不能做扭毛巾、按電話等動作

3. 疼痛時或會延伸到前臂及拇指

4. 拇指不能上舉，不能做”讚好”的手勢

只有媽媽才有「媽媽手」？

「媽媽手」又稱橈骨莖突狹窄性腱鞘炎。此病不一定媽媽才有，因新手媽媽抱新生兒時托住嬰兒頭部的動作過程中，頻繁使用該條肌腱故易發多見。無論男女老職青，家務勞動者、長期使用電腦滑鼠的上班族、經常使用手機者，只要經常伸屈拇指的人都是好發群組。

為什麼會有「媽媽手」？

當手腕或拇指活動時，伸拇短肌及外展拇長肌在共同的腱鞘內磨動。過多的來回磨擦，使腱鞘發生損傷性發炎，出現水腫、充血，令本來狹窄的腱鞘管道更為狹窄，壓迫肌腱，產生疼痛，若長時間沒有治療，可能造成肌腱與腱鞘粘連、增厚。

中醫如何看待「媽媽手」？

中醫認為此病為勞傷筋脉，局部氣血不和，不通則痛發病，治療以舒筋止痛，活血通絡為主要原則，針灸能疏通局部經絡，消炎止痛，配合內服中藥，活血化瘀，內外兼治，加強療效。

若患有「媽媽手」，怎麼辦？

在病發初期應以休息為主，盡量減少手腕關節活動，以免加重炎症反應。若不能避免活動，可使用專用的護腕來保護關節。病發後期可適當加強肌肉訓練。使用橡筋繞到五指外，慢慢撐開，維持此姿勢5秒鐘，然後放鬆休息，重覆5-10次，一天做3-5次。

文章獲「周家敏中醫師」授權轉載，原題為：「媽媽手—手腕痛到郁唔到？」

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責任編輯：楊宛茜