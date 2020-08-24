【揚威國際】兼3職儲30萬瑞士學藝圓烘焙夢奪11獎 　90後女生：努力佔99%

▲ Whitney大學主修食物及營養學，當時每日下課後還要做3份兼職，原來全為了她的烘焙夢。

剛剛踏入30歲的Whitney，初中開始已經渴望有天能成為烘焙師，為了實現夢想，大學時候日做3份兼職，3年後儲了30多萬元便二話不說飛到瑞士接受專業訓練。去年首度參加一個朱古力國際賽便勇奪11個獎項揚威海外，對於此佳績，她斬釘截鐵地說︰「天份只佔1%，努力是佔99%。」

▲ 為了可與更多人分享得獎作品，Whitney早前特別推出得獎朱古力禮盒供客人訂購。（受訪者提供）

小時候的Whitney非常愛吃朱古力，當家裏的朱古力全數消耗，她便會想盡辦法嘗試自製，當然從未成功。到了初中，她會去圖書館借DIY甜品書籍，照著書中的步驟認真地做，並由一些簡單的甜品開始。Whitney大學主修食物及營養學，當時每日下課後還要做3份兼職，原來全為了她的烘焙夢︰

因為想去瑞士進修烘焙課程，但學費需要30萬，所以我便做兼職儲錢，可能壓力太大，我雙手無故又紅又腫，而且一個月瘦了10磅。

▲ Whitney去年參加了International Chocolate Awards在亞太區及世界賽一共勇奪11項大獎。（曾耀輝攝）

2013年大學畢業後，Whitney終於可以向夢想出發，到瑞士學藝。她表示頭半年是在學校上課，後半年就要出外實習，而她被派到一間米芝蓮餐廳工作，她說︰

當時算是最辛酸的時候，因為打工沒有人會錫住你，早上8時半返工，晚上1時才收工，中間的落場時間要去幫老闆打理花園種植香草，但一天10幾小時學習很有效率，並不斷在失敗之中學習。

▲ Whitney表示每一次看見朱古力脫模掉出來時很漂亮很光滑，都令她感到很滿足，因為那證明了她每一個步驟的技術都成功才能夠做到的效果。（曾耀輝攝）

學成歸來不久就開設自己的烘焙工作室Les Petits Fours，Whitney說從沒想過如此短時間內便可以夢想成真，除了開班教做甜品，亦會接客人訂單，所有工作都幾乎一腳踢。

▲ Les Petits Fours烘焙室以落地大玻璃來增加光猛感，中央的白石英石長枱是專為製作朱古力而設，表面平滑無隙縫而且屬food grade，需要從德國訂回來，單是用料就要上萬元。（受訪者提供）

由讀書至開設自己的烘焙室，都可見Whitney是個極有毅力之人，她坦言要做一個成功的烘焙師，努力相當重要，她說︰

天份和努力，天份只佔1%努力是佔99%，除了不斷落手落腳做，也要不停創作，否則你會停了下來不能突破自己。

▲ 創意是一個烘焙師必須具有的條件，Whitney亦會不們鞭策自己構思出新甜品，這個是白桃仿真蛋糕。（受訪者提供）

去年Whitney的努力便得到了肯定，因為她參加了一個名為International Chocolate Awards的環球比賽，她先在屏東的亞太區外圍賽以1金4銀3銅的佳績出線，然後再到意大利佛羅倫斯跟不同國家勝出的參賽者決戰，而她參賽的朱古力可說極具創意︰

我的構思是利用本地特色的食物為材料，所以有本地甜麵鼓味道，也有薑蜜及玫瑰露味道的朱古力，原先嘗試過用蝦醬，不過太鹹又跟朱古力味道不太夾便放棄了。

結果Whitney在世界賽摘下3個銀獎，滿載而歸。原來其中一款參賽作品Whitney用了姨媽自製的荔枝梅酒及糯米酒做餡，所以最後姨媽得知該個作品奪獎，也興奮得喊出來。

▲ 將朱古力倒在石枱上，然後不斷在枱面燙平，此步驟是要為朱古力調溫，亦是整作過程中較為難掌握的工序。（曾耀輝攝）

▲ 想製出帶有顏色的Chocolate bon bon，就先要在朱古力模上噴上食用顏色可可油作為外層。（曾耀輝攝）

對Whitney來說，小時候希望去外國學做甜品是她第一步的夢想，然後開Les Petits Fours烘焙室是她第二個夢想，不過她的夢還未完，她說︰

我覺得這個夢會繼續走下去，可能會開實體店，可以直接看見客人品嚐我的甜品，可以堂食甜品就最好了。

記者：梁靜詩