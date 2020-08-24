  • 33°C
香港時間 : 2020824日 (一) 15:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【兒童腸套疊】男童腹痛如絞出現10級劇痛　進行切除手術後確診大腸癌所致

兒童健康 14:25 2020/08/24

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣一名男童肚子現10級痛，經過醫生檢查後竟發現他患大腸癌。

小朋友腹痛萬萬不能看小！台灣醫生吳昌騰日前於社交網站分享一個兒童病例，指一名男童跟隨父母從美國回台灣度假，某天吃過晚飯後，突然肚子痛且有嘔吐，隨即入院診治，醫生一檢查竟發現男童因腸套疊引致肚痛，真正的成因是他患有大腸癌，來年預計需接受化療診治。

台灣兒科醫生吳昌騰於個人社交網站發帖分享兒童病例，指幾個月前一名隨爸媽從美回台的男童吃完晚飯後腹痛，並出現嘔吐的病徵，於是到兒科急症室求醫。吳醫生指，由於男童只會說英文，他全程以英文與男童溝通。

男童腹痛如絞現10級痛

吳醫生先為男童做一個快速疼痛評估，「弟弟你到底有多痛」，以一到十區分，男童迅速回答「疼痛超過十分（Ten out of ten）」，他更轉頭向爸媽道別，

我覺得我快要死了，我們天堂再見了！ (I am going to die! See you in Heaven) 

腸套疊因患大腸癌

吳醫生經過詳細的檢查後發現，男童有一段大腸鑽入另一段大腸裡，左側疑似有腸套疊的現象，最後進行結腸切除手術，「手術中發現有一個5厘米的腫瘤，進而造成腸套疊。」他指出，造成腸套疊的原因是大腸癌。

吳醫生提醒，腸套疊臨床上可分成幼兒型和成人型兩種。

幼兒型腸套疊

幼兒型腸套疊通常在6個月至3歲左右的兒童出現。當腸道受到病毒感染(例如腺病毒)，淋巴結會腫脹並勾住腸子，而小腸滑進大腸裡就滑不出來，形成所謂的「大腸包小腸」。導致腸套疊出現的原因除了淋巴腫脹外，還有血管瘤、息肉等。

治療大多不需要手術，只需空氣灌腸復位即可。少數復發型的幼兒型腸套疊才需手術治療。

成人型腸套疊

成人型腸套疊大多都有病灶（即出現病變），成因有些是大腸癌、闌尾癌或大腸發炎，這些病灶較多需要手術治療才會康復。

文章獲「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權轉載

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰梁節儀

相關文章

台灣女童嘔吐3天沒食慾原來是便秘　宿便塞爆腸需開刀清大便
14:04 2019/04/18
台灣女童嘔吐3天沒食慾原來是便秘　宿便塞爆腸需開刀清大便
【小兒便秘】少食蔬菜少飲水易便秘　中醫推薦2至10歲KO腹痛便秘茶療
19:07 2020/06/03
【小兒便秘】少食蔬菜少飲水易便秘　中醫推薦2至10歲KO腹痛便秘茶療
嬰兒排血便確診「腸套疊」　 醫生讚父母機警：治療不及可致死亡
13:14 2019/04/24
嬰兒排血便確診「腸套疊」　 醫生讚父母機警：治療不及可致死亡
爸媽心聲 兒童健康 家庭關係 手術 大腸癌 新手爸媽 腹痛 治療 醫生 台灣

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親