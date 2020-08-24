【兒童腸套疊】男童腹痛如絞出現10級劇痛　進行切除手術後確診大腸癌所致

▲ 台灣一名男童肚子現10級痛，經過醫生檢查後竟發現他患大腸癌。

小朋友腹痛萬萬不能看小！台灣醫生吳昌騰日前於社交網站分享一個兒童病例，指一名男童跟隨父母從美國回台灣度假，某天吃過晚飯後，突然肚子痛且有嘔吐，隨即入院診治，醫生一檢查竟發現男童因腸套疊引致肚痛，真正的成因是他患有大腸癌，來年預計需接受化療診治。

台灣兒科醫生吳昌騰於個人社交網站發帖分享兒童病例，指幾個月前一名隨爸媽從美回台的男童吃完晚飯後腹痛，並出現嘔吐的病徵，於是到兒科急症室求醫。吳醫生指，由於男童只會說英文，他全程以英文與男童溝通。

男童腹痛如絞現10級痛

吳醫生先為男童做一個快速疼痛評估，「弟弟你到底有多痛」，以一到十區分，男童迅速回答「疼痛超過十分（Ten out of ten）」，他更轉頭向爸媽道別，

我覺得我快要死了，我們天堂再見了！ (I am going to die! See you in Heaven)

腸套疊因患大腸癌

吳醫生經過詳細的檢查後發現，男童有一段大腸鑽入另一段大腸裡，左側疑似有腸套疊的現象，最後進行結腸切除手術，「手術中發現有一個5厘米的腫瘤，進而造成腸套疊。」他指出，造成腸套疊的原因是大腸癌。

吳醫生提醒，腸套疊臨床上可分成幼兒型和成人型兩種。

幼兒型腸套疊

幼兒型腸套疊通常在6個月至3歲左右的兒童出現。當腸道受到病毒感染(例如腺病毒)，淋巴結會腫脹並勾住腸子，而小腸滑進大腸裡就滑不出來，形成所謂的「大腸包小腸」。導致腸套疊出現的原因除了淋巴腫脹外，還有血管瘤、息肉等。

治療大多不需要手術，只需空氣灌腸復位即可。少數復發型的幼兒型腸套疊才需手術治療。

成人型腸套疊

成人型腸套疊大多都有病灶（即出現病變），成因有些是大腸癌、闌尾癌或大腸發炎，這些病灶較多需要手術治療才會康復。

文章獲「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權轉載

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責任編輯︰梁節儀