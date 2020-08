【兒童腸套疊】男童腹痛如絞出現10級劇痛　進行切除手術後確診大腸癌所致

小朋友腹痛萬萬不能看小!台灣醫生吳昌騰日前於社交網站分享一個兒童病例,指一名男童跟隨父母從美國回台灣度假,某天吃過晚飯後,突然肚子痛且有嘔吐,隨即入院診治,醫生一檢查竟發現男童因腸套疊引致肚痛,真正的成因是他患有大腸癌,來年預計需接受化療診治。

台灣兒科醫生吳昌騰於個人社交網站發帖分享兒童病例,指幾個月前一名隨爸媽從美回台的男童吃完晚飯後腹痛,並出現嘔吐的病徵,於是到兒科急症室求醫。吳醫生指,由於男童只會說英文,他全程以英文與男童溝通。

男童腹痛如絞現10級痛

吳醫生先為男童做一個快速疼痛評估,「弟弟你到底有多痛」,以一到十區分,男童迅速回答「疼痛超過十分(Ten out of ten)」,他更轉頭向爸媽道別,

我覺得我快要死了,我們天堂再見了! (I am going to die! See you in Heaven)