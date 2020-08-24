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【如何忍眼淚】鄭秀文相隔一年推新歌 Sammi網上清唱：愛與眼涙的忍耐

娛樂 13:39 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

鄭秀文網上清唱新歌。（取自facebook）

鄭秀文（Sammi）早前生日，已預告正錄製廣東新歌，近日Sammi在社交平台亦清唱新歌《如何忍眼淚》，令fans十分期待。

Sammi日前已在IG預告：「365天前，我選擇了《我們都是這樣長大的》。那是有關生命成長的無奈與唏噓。365天後，我選擇了這歌。這是有關愛與眼涙的忍耐。」

Sammi又指：「對於唱腔，mi知道歌迷們非常有要求，亦有看法和期待，這次mi找回了一種溫柔與力度兼並的演譯，mi知道你們會喜歡的。（這次錄音時，一直等到聲音狀態最好最飽滿時才錄這歌😄✌️）」

她指：「新歌《如果忍眼涙》，很快有得聽，MV已經拍攝，在處理後期當中。」

Sammi日前正拍新歌MV。（取自facebook）

今日Sammi再在社交平台清唱幾句，留言：「《如何忍眼涙》是一首感情很細膩深入的歌，(mi覺得自己一個人用耳筒耳機🎧聽，尤其入肉入心），是有難度的歌，我自己己亦練習了很久才敢進錄音室。😅」

她並指：「#有一段尤其難唱字比較密而且快 #mi自己覺得很好挑戰🤪，mi跟Wy( Wyman) 溝通那段時，叫那段做「一輪咀嗰段」。 haha...😅，#這歌唱k很好挑戰 」

Sammi再寫道：「如何忍眼淚 #這次MV公司投放了不少資源#謝謝Wyman的創作🥰#謝謝Shimica and her team 」

撰文 : TOPick柴犬出動

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