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【全民檢測】香港研究協會調查：5成人會參加檢測　4成人不會

社會 13:40 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測。（資料圖片）

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，香港研究協會於8月18至23日展開全港性隨機抽樣電話訪問，訪問了1,120名18歲或以上市民。有過半數（51%）受訪者表示「一定會」及「多數會」參加檢測計劃。

【全民檢測】許樹昌指自己會參與普及社區檢測　籲市民不要浪費機會

42%人則表示「一定不會」及「多數不會」，問及不會參加計劃的主要原因時，42%受訪者表示是「擔心個人資料外洩」，亦有37%人指「一次性檢測作用不大」；至於「未決定」的受訪者則佔約6%。

【全民檢測】何栢良：不懷疑自己是隱形傳播者　故不參與普及檢測

政府規定食肆晚市不能提供堂食，只准外賣，49%受訪者認為政府應該放寬相關措施，而34%人認為應「維持不變」；認為「收緊」的人則有12%。

【全民檢測】普及檢測存在局限　梁子超：料計劃只能找出社區內約三分之一患者

香港研究協會負責人促請政府加強對檢測計劃的宣傳及解說工作，以釋除部分市民的疑慮，增加參與率，同時應總結是次檢測計劃的經驗，積極研究持續全民檢測的機制，為社會及經濟活動回復正常建立基礎，早日帶領社會走出疫情的陰霾。

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責任編輯：陳子謙

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