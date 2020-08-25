【舒筋活絡】熬夜壓力大易傷肝腎致腰膝無力　中醫推介湯水強筋活絡紓緩勞損【附製法】

▲ 中醫推介粉葛牛大力土茯苓湯，有助強筋活絡，紓緩腰膝勞損。

經常熬夜、壓力大、用腦過度，不僅容易傷肝腎，也有機會引致腰膝無力。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook表示，沒有受傷但突然腰膝無力，從中醫角度來看是肝腎虧損的訊號。她介紹一款牛大力湯水，有助舒筋活絡，紓緩勞損症狀。

牛大力有助強筋活絡

梁醫師表示，「肝主筋」、「腎主骨」、「腰為腎之府」，適量食用有補腎強腰功效的食物和湯水，有助改善肝腎虛引致的腰膝無力、耳鳴、脫髮、小便清長、大便泄瀉的症狀。

若想補益肝腎，可以用牛大力煲湯，牛大力是一種以根入藥的藥材，有以下功效：強筋活絡，有助紓緩腰肌勞損、風濕性關節炎等症狀。

若有泛紅、紅腫症狀，可加入土茯苓，土茯苓功效是：清熱、解毒、祛濕功效，亦有通利關節、強筋骨的作用，尤其適合濕熱體質人士。

舒筋活絡湯水

粉葛牛大力土茯苓湯

功效：清熱祛濕，舒筋活絡，紓緩風濕熱痺痛、腰肌勞損等問題。

材料：牛大力30克、粉葛1個、新鮮土茯苓1塊或土茯苓乾品15克、紅蘿蔔1根、赤小豆15克、紅腰豆30克、蜜棗2顆

做法：

1. 所有材料洗淨，粉葛、新鮮土茯苓及紅蘿蔔去皮切大塊備用。﻿

2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。﻿

小貼士：﻿可適當地添加補腎強腰功效的食材如栗子、核桃、黑芝麻等。﻿

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

▲ 註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣