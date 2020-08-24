港大主編論文集　研究廓羽盜龍類恐龍進化史

▲ 切齒龍的頭骨，是早期偷蛋龍類廓羽盜龍類恐龍，這標本長約10厘米。後期的偷蛋龍類失去了牙齒，進化出喙部。（徐星供圖）

廓羽盜龍類屬於非鳥類恐龍，被指是最相關的物種之一，之後進化成鳥類。兩位港大專家合編一本有關廓羽盜龍類獸腳類恐龍的論文集，盼探討生物進化史。

港大稱，除了鳥類，廓羽盜龍類還包括了擁有廓羽的馳龍類、傷齒龍類、擅攀鳥龍類和偷蛋龍類。通過研究化石，以及從現代鳥類和鱷類獲得的證據顯示，很多重要的鳥類因子都植根於獸腳類的進化史內，以錯綜複雜的模塊式發展，並經過長時間的累積和進化里程演化而成；這些特徵包括「溫血系統」、獨特的繁殖策略以及飛行能力。

在廓羽盜龍類獸腳類恐龍中，與飛行息息相關的主要特徵有：長而強壯兼橫向延伸的手臂；可協助飛行的腦部功能和羽翼。以現生動物的飛行能力、建模和功能形態學作指標，可見近鳥類廓羽盜龍類恐龍具有飛行和接近飛行的能力，也曾多次獨立進化出拍翼飛行能力。

論文集共有14個章節，分為三個部分；結集來自十多個國家，共49位學者的研究成果，涵蓋了廓羽盜龍類的生物學和進化的重要課題。

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責任編輯：吳卓峰