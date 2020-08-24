【指甲睇健康】空姐長期手指頭刺痛蔓延至手臂　驚覺甲牀下長3mm球狀血管球瘤

▲ 空姐甲牀下長3mm血管球瘤，長期手指頭痛。

手指頭無故隱隱作痛，甚至漸漸蔓延至手臂，有想過或是甲牀下，長了球狀血管球瘤嗎？中大醫務中心骨科專科醫生黃詠儀今（24日）在中大醫學院Facebook分享個案，指有機艙服務員6年來右手食指頭一直隱隱作痛，尤其在冰冷的機艙內更感痛楚刺骨，後來經多次求醫，才發現甲牀下，長了3mm的球狀血管球瘤。

個案中，任職機艙服務員的張小姐，6年前開始右手食指頭一直隱隱作痛，痛楚漸漸蔓延至手臂。如在冰冷的機艙更會感到痛楚刺骨。不過，她的手指表面全無異樣，四處求醫仍找不出原因。最後幾經檢查，才發現食指甲牀下，長了一個3毫米球狀血管球瘤。

球狀血管球瘤體積小過5mm

血管球瘤又稱「血管神經性肌瘤」，由血管球細胞構成。血管球是皮膚下一個正常組織結構，少於1毫米，藏於真皮下，尤其在指甲牀下數量較多；它由小血管組成，被密集的神經纖維覆蓋，負責調節體溫和控制局部血壓。

黃詠儀醫生解釋，血管球瘤是因血管球組織增生，形成小瘤塊，體積微小，很少超過5毫米，多出現在中青年人，女性患者又比男性多。約七成血管球瘤生長在手指甲牀下，有時也會生長在肌肉甚至內臟。病因可能與基因、家族史或局部創傷有關。

如果發生在指甲下，仔細觀察也許會發現有淡紅或紫藍色的小塊。

血管球瘤病徵：

臨牀上幾乎所有患者受到輕微觸碰即誘發疼痛

約80%患者有自發性、間竭性、放射性劇痛，疼痛可由手指傳到肩膀

65%患者對寒冷十分敏感

約30%人的指甲會變形，半數人的手指骨頭會被侵蝕

少數人有交感神經錯亂徵狀，如手出汗、手震等

血球管瘤屬良性，惡性病變非常罕見。

以下3招可自行測試是否患上血管球瘤：

1. 用筆嘴按壓痛楚位置，會找到一個一觸即發的細小痛楚位置

2. 將指頭的血液推向手掌方向，再用小繩子箍住手指底部，之前筆嘴觸碰到感疼痛的位置，痛楚會減弱

3. 手指浸冰水即引起劇痛

除了臨牀測試，多普勒超聲波（Doppler ultrasound）或磁力共振等影像檢查，亦可協助找出2毫米或以上的血管球瘤。

切除最有效 無礙指甲美觀

黃詠儀醫生指，徹底切除血管球瘤是最有效的治療方案，手術在局部麻醉下施行，醫生把指甲揭開，切開甲牀後便可清晰看到血管球瘤，在顯微鏡下可確保完全切除腫瘤及準確縫合甲牀。

張小姐在手術後亦擺脫纏擾6年的刺痛，指甲也長得如昔日美觀。

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責任編輯：羅嘉欣