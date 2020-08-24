【念親恩】李漫芬打散工助哥哥圓機師夢　遺憾父親未能當座上客：可孝順時多孝順

▲ 李漫芬感慨指爸爸最終未能一起乘搭由哥哥駕駛的飛機。

現在於TVB既當演員拍劇、又是節目主持的李漫芬（Fanny），初入行除當藝人外，也曾同時打份散工賺錢養家。一直重視家庭的李漫芬，當年為助哥哥圓機師夢而供對方讀書，她最大心願是一家人可以坐哥哥駕駛的飛機去旅行。

可惜，李爸爸最終未能登上由哥哥駕駛的飛機，留下人生遺憾。

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▲ 李漫芬認為家庭和演藝事業同樣重要。（黃建輝 攝）

李漫芬初出道遭家人反對

回望最初，家人反對Fanny入行演藝圈：「我答應了爸爸會腳踏實地，入行後給的家用不會減少，於是他就讓我去追夢了。不過，當時的我不會只等開工，沒戲拍便去做兼職，有手有腳定必有工開。」

她續指：「為了繼續給父母家用，當時有做包禮物、侍應、補習等，試過賣化妝品，企足12小時。包禮物也曾包足兩更共12小時，手指也損了。當時向爸爸否認自己去包禮物，騙他受傷是去學古箏弄損。」

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▲ 李漫芬相信爸爸會在天上繼續看她的演出。（受訪者提供）

幸好，Fanny在演藝工作努力換取到成果，同時也漸得到父母的認同：「家人從反對到不反對，再到支持及認同，我用盡全力去告知他們我真的很喜歡這行。」

她分享最難忘的一次工作：「有次，在沙田做司儀，爸爸和媽媽來看我。很記得那次是足球活動，原來大會攝影師拍下了爸爸媽媽在角落，他們都是笑着看自己的女兒做司儀，這是一個認同。」

Fanny勉勵大家說：「如果有人想追夢，不怕追，只要你真的用心，身邊人會看到。」

▲ 李漫芬的哥哥最終成為了飛機師。（受訪者提供）

李漫芬看重家庭與事業

Fanny除很重視個人理想，也將家庭放於重要位。身為慳妹的她十分節儉，不會亂花錢，買東西前必格價，想清楚才買。

除了因為要給家用父母外，還另有一個原因：「父母是我的全部，而節儉的另一個原因當時哥哥修讀飛機師課程，他不夠錢，我願意幫助他，所以很慳家。我自己讀不到，便讓哥哥去讀。」

不過她強調並非賺錢供哥哥讀書：「只是經濟上支援他，他成為機師後便將學費還給我，還給利息，這是我本來沒期望過。曾有朋友問我為何要這樣做，因為希望父母能在飛機上聽到哥哥的廣播，這會是一件很開心的事。」

▲ 李漫芬的哥哥開設了模擬駕駛教育及培訓中心。（李漫芬IG圖片）

愛要及時

Fanny稱，兄長從小到大都很喜歡砌飛機：「他曾從事飛機零件的工作，再考飛機師。以前一收到錢便會匯給哥哥，如今哥哥終於成為了機師。」

可惜夢歸夢，約在10年前，Fanny哥哥成成飛機師，可是一家最終未能同乘搭由哥哥駕駛的飛機：「哥哥的機師生涯在1月1日開始，但爸爸在1月2日入院，1月4日離逝，所以爸爸已有一張『免費環遊世界的機票』。有時候太遲就是太遲，所以可以孝順老人家時，就要孝順多一點。」

▲ 李漫芬認為要愛得及時。（李漫芬IG圖片）

Fanny認為自己勤力的性格是遺傳自爸爸：「他很努力，白天一份工作、晚上一份工作，賺錢回來給媽媽。」她感慨指：「爸爸離開了近10年，相信他在天上會看到我的演出，媽媽則成為了我的Die Hard Fans。」

人生路上總會遇上各種錯折，她說：「感恩父母給予我堅強的鬥志，少一點鬥志也沒法捱下去，堅持很重要的。辛苦的，但過去便好了。」

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記者：梁樂欣