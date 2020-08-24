屈臣氏集團投得環保署合約　3個月內市面推出60部膠樽回購機

▲ 屈臣氏集團投得政府「入樽機」承辦合約。（資料圖片）

環境保護署今日（24日）公布，經公開招標，利用逆向自動售貨機來回收塑膠飲料容器的先導計劃合約，由屈臣氏集團成功投得承辦服務，為期1年。

合約即日起生效，承辦商約有3個月準備期，設置首批入樽機，包括相關運作和現金回贈系統，以及設立收集膠樽的服務。承辦商亦須提供宣傳大使服務，以推廣先導計劃並協助公眾正確使用入樽機；並設立熱線供市民作出查詢或報告。所有收集到的塑料容器會被運送到合適的回收商，在本地妥善處理和回收。

環保署早前公開招標，邀請服務供應商在先導計劃下，於人流較為密集的公眾地方或政府設施等地點設置60部入樽機，便利公眾交回使用完的塑膠飲料容器，以配合將推展的「塑膠飲料容器生產者責任計劃」。

環保署發言人表示，正計劃推展新的「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，並考慮透過提供回贈，鼓勵市民交回使用完的塑膠飲料容器作妥善回收。其他地區的經驗顯示，使用入樽機回收塑膠飲料容器，有助提升計劃的運作效率，以及收回的飲料容器的質量。

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責任編輯：吳卓峰