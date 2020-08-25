【浪子回頭】曾沉淪毒海因販毒傷人被囚　與嚴父獄窗淚眼相隔邊青重返正途

▲ 曾因販毒誤入歧途的Ken，改過自身後成為一名犬隻訓練員。

從誤入歧途到重返正途，今年29歲的犬隻訓練員李偉峰（Ken）耗用了近十年的時間才完成。年少輕狂的Ken曾經為一名吸毒邊青，終日在街頭惹事生非。即使最後鋃鐺入獄，在法庭宣判一刻甚至仍懷有「出獄後又是一條好漢」的想法。

當牢獄之苦尚不能改變他時，最終能夠讓他決定重返正途的轉捩點，竟然是當時關係跌至冰點的家人。Ken憶述家人首次探監時的情況時，他慨嘆指：「我從沒見過父親哭過，那刻才令我真正想改變」。

▲ 經歷過跌宕起伏的輕狂歲月後，Ken目前已重返正途，成為一名犬隻訓練員。（湛斯雅攝）

冷理母親街頭哭求回家

自小和家人在元朗居住的Ken，就讀小學時除了有點佻皮外，基本上也算是一個乖巧的孩子。不過，無奈原本就讀的小學當時需要殺校，他只好轉至天水圍一間較差的小學就讀小六，而這亦成為他往後誤入歧途的起點。

在那所學校中，他開始與一些具黑社會背景的同學稱兄道弟，更染上打架、吸煙等惡習，四處欺凌同學，連老師也奈何不了他。

直至小學畢業，我很深刻的是自己一收到畢業證書，就和幾個朋友毫不猶豫地扔入垃圾桶。自那天起我就已經好壞，很少回家，連中學也沒去上。

對於家人的責罵，當時的Ken一直冷理，反而更熱衷和出面具黑社會背景的「朋友」周圍玩，甚至吸毒及販毒，有時因吸食毒品而無法入眠，曾試過連續4晚沒睡覺，體力日漸變差，每晚只是在公園流連及露宿，周圍惹事生非。

父母和弟弟亦經常四處找他回家，但每當Ken發現他們的身影時，那怕母親當時已經痛哭流涕地求他回家，他坦言當時自己並無感覺，掉頭就走。

我可以稱自己為冷血，好無情。因那時覺得自己未玩夠，和外面的「朋友」一起感覺很自由，一班人喜歡做甚麼就做甚麼，堅決不回家！

▲ 暫養中心的一桌一椅等設備，幾乎全由Kem自己一手一腳自行搭建。（受訪者提供）

嚴父眼淚成醒覺契機

最終他亦在17歲時因為一次向人追討毒品欠款時被捕，更需要被判囚半年。但那怕當時Ken在庭上聽到自己被判有罪，當時他卻仍「未識死」，甚至想過「半年後又是一條好漢」。但直到家人在監獄探望他，這是過去數年一直逃避家人的Ken，首次平靜地與他們見面。

那次與家人見面其實大家沒甚麼好說，大家都好安靜。但一向是硬漢子的父親這時卻哭了出來，母親、弟弟也跟着哭，這是我才醒覺自己真的錯了很多。不想再令家人擔心，是我當時惟一對自己的要求。

「半年後一條好漢」的念頭自此在Ken的腦海中消失，面對原本只得半年的刑期，他反而聽從了感化官的建議，改為入讀正生書院兩年，因為他覺得自己需要一個長時間去遠離那個以前的自己。

我覺得自己半年後放監都會那麼壞，未必改變到。反而長時間可以令我在正生書院內重拾書本，追回以前自己沒做過的事情，包括學歷。

▲ 不少義工朋友亦認同Ken理念，到場幫忙一起建立流浪狗暫養中心。（受訪者提供）

堅信以行動換回信任

在正生書院的兩年間，Ken努力地追回中三的學歷，其間又學習到裝修、水電、在狗房照顧狗隻等技能，意想不到的是這些技能竟會在他離開正生書院後一一派上用場。

本身喜愛寵物的Ken，在離開正生書院便投身了寵物的相關行業，其後更成為了一名犬隻訓練師，現在並開始自己一手一腳建立「Dog星流浪犬暫養中心」，盼為所收容的流浪狗提供訓練及暫居地，並嘗試為牠們尋找新主人。

現在家人儘管總是在嘴上嫌棄指照顧流浪狗沒錢賺，但每當Ken的流浪狗中心需要人幫忙時，他們又總會義不容辭地幫忙。事實上，過去亦曾有親人認為他重返社會後，只會重蹈覆轍，但Ken釋懷地指：

我知道信任並非只要我說，對方就會信。但我現在會以我的行動、信心、毅力把這份信任換回來。

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記者:吳梓楓