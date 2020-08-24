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【酷熱天氣】研究指連續熱夜增死亡風險　團隊倡增城市綠化設施

社會 14:14 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

極端天氣令本港酷熱天氣的日子愈來愈多。(林宇翔攝)

今年7月是本港歷來最熱的月份，中大與港大合作一項研究發現，本港熱夜增加帶來的健康風險甚於日間酷熱，會增加2.43%的死亡風險，尤其影響女性及長者，加上本港屬高密度城市，缺乏綠化及通風設施，部分地區出現熱夜的機會較日間出現酷熱日高，研究團隊建議改善城市規劃，減低熱夜對市民健康的影響。

該研究顯示，連續出現5個酷熱日，即日間最高氣溫超過33度，會增加4%的死亡風險、連續出現5個熱夜，即晚上最低氣溫都高於28度，死亡風險更會增加6.66%。中大未來城市研究所研究助理教授劉家麟表示，夜間較為涼快的環境會為身體提供恢復及休息的機會，但熱夜增加則減弱恢復及休息的效果，而女性、長者因身體因素、長期病患等，亦會加大死亡風險。

研究又分析2011至2015間的天文台數據，夏天日間和晚間的累積高溫時數及地理分布，顯示市區是熱夜的重災區，包括銅鑼灣、旺角等地，因市區環境綠化程度較低，通風較差，而且龐大密集的建築物在日間儲存的熱量在晚上繼續散熱，令市區於夜晚較郊區更熱，亦因此熱夜對劏房住戶影響最大。

香港大學建築學院副教授任超建議，政府應積極解決劏房問題，提供更多公屋之餘，應考慮改善規劃設計及減低密度，長遠需從城市規劃和建築物設計入手，例如改善城市和室內的自然通風、提高綠化比率，引入垂直綠化、平台花園等。個人層面方面，團隊呼籲市民留意晚間睡眠質素，多喝水，抹身降溫，注重房間通風以減低中暑機會。

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記者：蘇文軒

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