少女陳彥霖死因研訊　 陳母指女兒涉襲警被捕後精神不尋常

▲ 陳彥霖母親(中)、外公及堂姐今到西九龍裁判法院應訊。(陳國峰攝)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日被發現赤裸漂浮於油塘對開海面，警方經調查後指死因無可疑，死因裁判法院今（24日）展開研訊。陳母供稱，去年8月死者曾因襲警被捕，她到警署後發現死者精神不尋常、行來行去及自言自語，指「唔係我平時見到個女」。陳母指死者其後被送到女童院，惟因情緒不穩及損壞物品而再度送院，她到醫院探訪死者時，死者曾指有一把男人聲對她說話，她感到辛苦及恐懼。

死因裁判官今早選出陪審團後，隨即展開研訊。死者陳彥霖的母親何姵誼（34歲）供稱，未婚誕下死者後，惟死者生父因涉吸毒及家暴，死者自3歲起便與外公同住，她則獨居於天水圍公屋

何指與死者經常透過whatsapp交流，去年9月19日何接獲港鐵來電，指於港鐵站內拾獲死者物品，何當時正於韓國旅遊，由於當日與死者已整天失去聯絡，何遂於同月20日乘坐凌晨機返港，其後得知死者沒有上學及出席法庭聆訊，何便報警求助，同月26日得知死訊，及後於同月30日被安排認屍，並於去年10月10日安排遺體火化。

何續指，死者因涉襲警而須於9月20日出席聆訊，何指死者於8月到塘福懲教所探訪男友，其後死者不願離開，須由男友父親帶死者乘坐的士離開。何指死者下車後，自行乘的士返回塘福，惟死者當時沒有支付車費便下車，的士司機即時報警，死者其後因涉踢女警被捕。

何續供稱，當時到警署看見死者，感到死者精神狀況不尋常，走來走去及自言自語，亦對她態度冷淡，何指無法控制死者，指「唔係我平時見到個女」。何指因為當時接受不到，「唔識點面對」，所以當時沒有保釋死者。其後死者被帶上法庭及被送往女童院，何承認亦沒有陪同死者到庭。

何又供稱，死者於8月中另涉於女童院損壞物品，並因情緒不穩被送往屯門醫院。何指到醫院探望死者時，死者大吵大鬧及不停哭泣，死者又向她表示不想返回女童院，指經常有一把男人聲對她說話，死者對此感到辛苦及恐懼。何表示曾向醫院查詢，但精神科醫生表示很多青少年有類似的反叛情況，亦為死者檢查過，指死者沒有問題。

何供稱，翌日再到醫院為死者簽保釋時，死者已回覆正常，其後返回外公家中居住，並且曾一起慶祝中秋節。何指死者又曾向她表示感謝，指多謝母親帶她到世上。何指該段時間母女相處愉快，認為死者入往女童院後變乖，直至死者於9月19日失去聯絡。

何又提及死者曾5度離家出走，死因裁判官問及詳細情況，何供稱，死者性格開朗，但有些反叛，兩人常因上學事宜爭拗，死者曾因此離家出走，而每次都在死者認識的男性家中尋回死者，又指死者會故意在社交媒體中更新，讓她知道情況。

死者外公何潤來則供稱，去年9月19日早上約8時45分，在車站看見死者，當時死者精神未有異樣，惟死者前一晚曾通宵執拾房間，並曾表示耳邊有人不停說話、騷擾她。聆訊下午續。

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記者：王仁昌