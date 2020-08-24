【林欣彤音樂會】疫情下度過30歲生日　Mag留家抗疫珍惜陪家人時光

▲ 林欣彤疫情下完成首個網上騷。（大會提供）

剛踏入30歲的林欣彤（Mag）昨天（8月23日）完成《JOOX Staycation Live線上音樂會》，獻唱多首柔和而且以往較少透過Live表演分享的個人作品，Mag在疫情下亦感受良多，想在這段時間花多點時間陪家人，珍惜與他們相處的日子。

Mag在音樂會翻唱了王菲的名曲《給自己的情書》。另外，首次公開演繹自己的新歌《次元壁》。

Mag日前接受JOOX訪問時透露，這首歌是Mag由一位在這兩年期間和經常與她合作的監製蘇道哲作給她，這次他同時作曲、編曲及監製，加上第二次與Wyman黃偉文合作，新歌由他作詞，所以這首歌非常有意思。大家今日稍後可以上JOOX重溫線上音樂會，並欣賞Mag演繹這首新歌。

▲ Mag在音樂會唱出新歌。（大會提供）

她又提到，這段期間想給自己一個休息的機會，好好調整一下自己。由於近期留在家的時間較長，令Mag有多點時間讓自己靜下來思考，例如是想想自己是否滿意自己的生活、或學一些之前沒有時間學的東西、建立一些新的興趣。

Mag在這段時間另一個最大的得著就是多了時間陪家人，她表示父母年紀越來越大，而之前因工作忙碌關係有一段時間都不能夠見他們，再見時會想他們是否又多了皺紋啊。

Mag希望這段時間花多點時間陪家人，珍惜與他們相處的日子、珍惜能夠喝到父母的湯，以及吃媽媽煮的飯。

林欣彤JOOX訪問（節錄）

剛踏入30歲的這一年，有甚麼感覺？有哪些歌最能代表30歲的心情嗎？

我還未完全接受到已經踏入30歲，就連社交平台都沒有主動提及。但我覺得影響心情的不是歲數，而是在這個疫情期間，我想趕快完成已經錄製了好聽的歌，或者還未錄製的歌，然後可以推出這些歌給大家聽，而且期望工作量會增加。在工作層面上有少少可惜的是在這個我認為應該為工作而衝刺的時間卻因疫情受影響，如延期或取消，所以都很希望疫情快點過去，一切能回復正常。

其中一首最能代表30歲的心情的歌是〈玫瑰式體驗〉。人越大，會遇到很多難關，好像兒時生活無憂無慮、讀書時期可能因為學業而有壓力，然後長大後投入社會工作，覺得所有的難關一個比一個難。相比起讀書，原來考試都不是太大壓力。希望藉這首歌去鼓勵自己，就算一關難過一關，我相信我的能力都會變得強大，更加堅強地去解決和面對所有難題。

疫情期間娛樂大減，而且經常留在家抗疫，有否影響心情？如何紓緩負面情緒？

我覺得音樂非常重要。首先視乎是什麼程度的負面情緒，例如要將負面情緒發泄，我反而會聽一些慘情歌；如果純粹只是因悶而起，可能就聽一些開心輕快的歌，放鬆心情。

▲ Mag希望可跟fans快些見面。（大會提供）

疫情期間怎樣消磨時間？

我會做運動、煲劇，以及煮飯，但日日留在家中有時候都會覺得有點悶。幸好我一家四口，有時候便可以打麻雀消磨時間。不過我在這段時間的確做多了運動，做運動是一件世界上最公平的事，只要你付出得越多，收穫便越多，亦是我其中一個得著。

音樂產業受疫情影響，之後會有什麼計劃或新發展以適應觀眾新需求？

暫時都沒有很明確的計劃，我相信疫情令所有東西都可以在線上進行，我都會做一些online concert ，或者開live。感覺當然沒有現唱感覺好，例如live可以在同一個場地、同一個vibe、同一件事情底下，即時與現場觀眾同呼同吸，感覺好像有一種力量凝聚的感覺，我個人都比較想念自己面對面唱歌給大家聽的時光。不過這段時間開online live有另一樣好處，就是讓大家可以足不出戶，好舒服地坐在自己的家裡收聽，幸好可以繼續跟大家都交流以及聊天。

最想對粉絲說的話？

我很想念我的fans呀，以前工作時都會有他們的陪伴、支持。我剛過了生日，亦是出道以來第一次沒有跟fans一齊慶祝。現在都會網上觀看以往跟fans的片段、相片來懷緬下。我相信大家只要齊心的話，這個疫情很快便會過，所以大家要忍耐！ 最後，希望大家在這一段艱難時刻，大家可以做多一點以前因工作太忙而不能做的事，但疫情一過就可以快快pick up ！ 我相信大家只要齊心的話，這個疫情很快便會過，所以大家要忍耐多一陣呀！