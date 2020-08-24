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【Burberry口罩】Burberry推2款經典格仔可重用抗菌口罩　部分收益捐疫症基金

休閒 15:17 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

著名品牌Burberry推出經典格仔口罩，口罩的部分收益會捐給疫症基金。

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，口罩成為人人出入的必需品，除了防飛沫、抗病毒外，口罩的外觀都非常重要。繼服裝品牌Bape、St. John及Marine Serre等出產口罩後，名牌Burberry推出經典格仔圖案的口罩，而且有2種顏色可以選擇。

經典名牌Burberry推出經典格仔口罩，有米黃色及淡藍色2種顏色選擇。（Burberry官網）

Burberry最新推出經典格仔口罩可重複使用，可機洗。這款口罩具有基本防護功能，並採用通過抗菌設計技術的HeiQ Viroblock 物料製造。惟廠方沒有提供如顆粒過濾效果(PFE)的過濾標準，更發出聲明指此款口罩非醫用口罩。 

部分收益捐疫症基金

另外，每個Burberry格仔口罩售價的20%會捐贈予 COVID-19防疫基金，向世界各地有需要的人士提供支持與援助，非常有意義。

Burberry 口罩規格

尺寸S / M：25 x 15cm / 9.8 x 5.9in
尺寸M / L：30 x 17cm / 11.8 x 6.7in
用料：內外層純棉、中層聚酯纖維
產地：意大利
售價:1,000元【官網

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撰文 : 女王玩物

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