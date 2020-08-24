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【施比受更有福】阮兆祥疫情下落區派飯　祥仔時常做義工：能幫助別人是有福

娛樂 16:11 2020/08/24

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

阮兆祥向弱勢社群送暖。

本港新冠肺炎疫情未止，不少基層人士生活貧困，連吃飯也成問題。阮兆祥日前到福幼基金會擔任義工派飯，向弱勢社群送暖。阮兆祥並在Facebook分享當日派愛心飯盒、罐頭、雞蛋等食物的照片。

原來他一直有做義工，他留言道：「#福幼基金會 做了幾次派飯的活動 , 漸漸上手了, 和受眾也慢慢熟悉了, 簡單的對話和問候, 也讓我們變得更熟絡！我享受做義工 , 我一直相信 #能幫助別人是有福的。」

他在文末標籤「能幫助別人是有福的」，強調施比受更有福的精神。不少網民留言表示當日看到阮兆祥派飯，謝謝他的幫忙。

【抽水大師】阮兆祥變身「李雞鳴」教抗翼　與鄧兆尊唸咒戴龍珠頭箍【有片】

阮兆祥落區派飯。（取自阮兆祥Facebook）

【友情歲月】阮兆祥開騷答謝好友暖心支持　跟梅小惠共度患難曾聯名買樓

少年喪父望父親為自己感驕傲

善心的阮兆祥出名顧家，經常被媒體拍得陪媽媽行街飲茶。

孝順的他曾表示人生最大的遺憾是自己17歲時，父親因急病逝世，未能看見自己的成就。

阮兆祥非常孝順。（取自阮兆祥Facebook）

阮兆祥唱功了得，中學已在學界的歌唱比賽屢獲殊榮。17歲參加第3屆新秀入行，同屆冠軍為張衛健。

他曾在節目受訪時哽咽回憶說：「樹欲靜而風不息，17歲時爸爸急病走了，整個家庭接受不到，之後爸爸的朋友跟我說：『你知唔知呀，阮sir喺佢locker其實貼住你嘅剪報，你當年參加新秀，他不知感到多驕傲﹗』」

他指，因為爸爸的偶像是新馬師曾，平時也是曲不離口：「他可能有他的夢，他的夢都是想站在台上，跟大家分享他的音樂，可能他覺得我個仔都開始完成他的夢想，在他走後我才知道的事，會更令我有動力去做好一切，將他的夢想延續，希望他在天家會覺得驕傲。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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